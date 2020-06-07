Расовый бунт в США, Украина не может наказать Путина и Крым без воды: блоги недели
Сайт 24 канала собрал 5 блогов, которые читали на этой неделе больше всего. Среди резонансных тем – кто на самом деле протестует в США, как журналисты добивают жертву изнасилования в Кагарлыке и почему Украина не может наказать Путина за войну.
1. Зґвалтування у Кагарлику: як журналісти знущаються над жертвою
Я якось до кінця не можу усвідомити: з дівчиною з Кагарлику трапилась трагедія, винуватці відомі, це – поліціянти. І що робить вдячне суспільство руками журналістів?
Зґвалтування у Кагарлику – деталі резонансної справи.
2. Америка у вогні: хто насправді протестує в США?
Америка розривається на шматки. Америка у вогні. Нічого подібного з 1968 року ми не спостерігали. Тобто, таких масштабів і на такому рівні. Були окремі спалахи там і тут, але такого ніколи не було.
Все, що відомо на сьогодні про протести в США.
3. Незручна правда: чому Україна не може покарати Путіна за війну
Притягнення Путіна до відповідальності за війну в Україні – найвдячніша тема для формування іміджа патріотичного політика та чиновника.
Читайте більше матеріалів про Путіна.
4. Без дощів і Дніпра: яка ситуація з водою в Криму?
На початок літа в водосховищах окупованого Криму залишилося трохи більше 85 мільйонів кубів води, що в 4 рази менше можливого об'єму.
5. Чому ми не знаємо правди про Крим і Донбас?
Всі розмови про настрої окупованих територій впираються в одну проблему. У нас немає звідти виразної соціології.
Більше блогів Павла Казаріна.