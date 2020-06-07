Сайт 24 канала собрал 5 блогов, которые читали на этой неделе больше всего. Среди резонансных тем – кто на самом деле протестует в США, как журналисты добивают жертву изнасилования в Кагарлыке и почему Украина не может наказать Путина за войну.

1. Зґвалтування у Кагарлику: як журналісти знущаються над жертвою







Я якось до кінця не можу усвідомити: з дівчиною з Кагарлику трапилась трагедія, винуватці відомі, це – поліціянти. І що робить вдячне суспільство руками журналістів?



Зґвалтування у Кагарлику – деталі резонансної справи.

2. Америка у вогні: хто насправді протестує в США?







Америка розривається на шматки. Америка у вогні. Нічого подібного з 1968 року ми не спостерігали. Тобто, таких масштабів і на такому рівні. Були окремі спалахи там і тут, але такого ніколи не було.



Все, що відомо на сьогодні про протести в США.

3. Незручна правда: чому Україна не може покарати Путіна за війну







Притягнення Путіна до відповідальності за війну в Україні – найвдячніша тема для формування іміджа патріотичного політика та чиновника.



Читайте більше матеріалів про Путіна.

4. Без дощів і Дніпра: яка ситуація з водою в Криму?







На початок літа в водосховищах окупованого Криму залишилося трохи більше 85 мільйонів кубів води, що в 4 рази менше можливого об'єму.

5. Чому ми не знаємо правди про Крим і Донбас?







Всі розмови про настрої окупованих територій впираються в одну проблему. У нас немає звідти виразної соціології.



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