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      Рассказываем о киви: польза и причины добавить фрукт в рацион

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      Киви полон полезных элементов

      Давайте поговорим о пользе киви. Плод примечателен не только своим вкусом, но еще и полезными свойствами.

      Ківі – невеликий фрукт, середня вага плода 60 г, але дуже цінний. Він багатий вітамінами С, Е і К, харчовими волокнами, поліфенолами, калієм, кремнієм, кобальтом і міддю.

      Раніше ми писали: Розповідаємо про булгур: властивості та користь крупи

      Вже по кислуватому смаку ківі можна зрозуміти, що там багато аскорбінової кислоти. Кількість цього вітаміну в ківі в рази більше, ніж в популярних лимонах і апельсинах. У 100 г ківі його міститься до 180 мг, при мінімальній добової потребі 90 мг. Вітамін С для організму людини важливий в будь-який час року, але в зимово-весняний період це особливо актуально. Зараз немає такого роздолля сезонних овочів і фруктів, як влітку. Вітамін С стимулює роботу імунної системи, допомагає протистояти стресам, віковим процесам, прийнявши участь в синтезі колагену, сприяє засвоєнню заліза.

      Цікаво, що їдять як зелену м'якоть і маленькі чорні кісточки, так і коричневу шкірку, яку більшість з нас викидає і зовсім марно. Особливо багато харчових волокон (пектину) саме в шкірці. Тому ківі можна їсти цілком. Наприклад, додати в смуззі. Обов'язково ретельно помити плід.

      Є дані про оздоровчі властивості ківі: два-три ківі в день можна використовувати для профілактики серцево-судинних захворювань. Плоди сприяють зниженню рівня тригліцеридів в крові.

      Ківі корисний для зору. Він містить два каротиноїда: лютеїн і зеаксантин, які важливі для здоров'я наших очей і запобігають віковій дегенерації жовтої плями. Ці речовини наш організм не синтезує, тому повинен отримувати з рослинної і тваринної їжі.

      Ще одна важлива властивість ківі – його м'який, послаблюючий ефект, позитивний вплив на моторику кишечника завдяки харчовим волокнам. Важливо для тих, у кого є схильність до закрепів.

      Крім того ківі містить актинідін, речовину подібну валер'яні, яка має заспокійливу дію.
      Як би не був корисний ківі, зловживати цим фруктом все ж не варто. Обережно повинні його вживати люди з підвищеною кислотність шлунка, колітами, синдромом подразненого кишківника, схильністю до алергічних реакцій. У тих, хто їсть ківі в занадто великих кількостях часто розвивається харчова непереносимість. Тому рекомендую вживати не більше 1-2 плодів за день.

      І незважаючи на те, що фрукт лідирує за вмістом вітаміну С і в ньому міститься багато корисних речовин, варто чергувати його з іншими фруктами та ягодами (якщо ягоди є у вас в замороженому вигляді).

      Створюйте різноманітність фруктів в раціоні і пам'ятайте про корисні властивості ківі.

      Варто знати: Що таке пребіотики та як вони впливають на наше здоров'я?

      Великий пост 2020: календарь питания на каждый день
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      Автор: Светлана Фус
      Теги: Новости Украины Здоровое питание Новости Здоровье Публикации Food and Drinks
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