В то же время он отметил и важность поддержки военных, и в том числе и психологической. Ветераны заслуживают того, чтобы быть услышанными и понятными, а их опыт и жертвы должны быть признаны и ценятся.

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Запретные фразы в разговоре

Дмитрий Алексеенко подчеркнул, что фразы-табу в разговоре с военным – действительно важная тема. Прежде всего, не стоит ставить вопрос о личном опыте на войне, особенно об убийствах. Также важно избегать неуважения к их службе. Напротив, нужно с уважением и сочувствием относиться к воинам.

Необходимо избегать комментариев, которые могут звучать нечувствительно или не важно к опыту военных. Это включает фразы типа "тебе же там нормально было, не правда ли?", или высказывания, умаляющие значение того, что военный пережил на войне,

– объяснил командир.

Кроме этого, не стоит подвергать сомнению их выбор. Речь идет о фразах "они могли бы выбрать другой путь" или тому подобные. Это может восприниматься как неприятие и неуважение к их жертве и вкладу.

Однако важно говорить о поддержке ветеранов. То есть, работать над созданием условий для их успешной социальной адаптации, обеспечением возможностей для трудоустройства, образования и дальнейшего развития. Кроме этого, нужно обращать внимание на проблемы ветеранов с ПТСР и другими расстройствами.

Реабилитация военных