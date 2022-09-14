Сколько Россия тратит на компенсации за погибших

Об этом 24 каналу рассказала журналистка издания "Важные истории" Екатерина Бонч-Осмоловская. По ее словам, в целом в региональные бюджеты заложили почти 5 миллиардов рублей, чтобы обеспечивать тех, кто сейчас воюет в Украине. Основная часть этой суммы – компенсации семьям погибших.

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Здесь нужно понимать, что минобороны назначает выплачивать федеральные компенсации – 7 и 5 миллионов, в сумме около 12 миллионов, и еще каждый регион для того, чтобы показать, как они хорошо беспокоятся о тех, кто сейчас на фронте, назначает свои компенсации семьям погибших, раненым и добровольцам,

– объяснила журналистка.

Погибших гораздо больше

Она отметила, что из общей выделенной регионами на компенсации суммы израсходовали уже почти все. Из данных о компенсациях, выплаченных семьям погибших, можно сделать вывод, что из погибших больше, чем известно из открытых источников .

Конечно, официальных данных о потерях в России нет, поэтому журналисты подсчитывают приблизительное количество с помощью социальных сетей и сообщений властей. Но сообщают не обо всех, поэтому установленные ими цифры значительно меньше исходящих из анализа сумм выплаченных компенсаций.

К примеру, большая разница заметна в частности в Московской области, хотя и принято считать, что воевать в Украину идут россияне из бедных регионов. Так, по словам Екатерины Бонч-Осмоловской, публично там известно о 47 погибших, а выплаченных компенсациях – 198 миллионов – хватит на 66 человек.

Общее количество погибших, семьям которым выплатили компенсации, подсчитать сложно, поскольку их размеры каждый регион определяет самостоятельно. То есть, где-то выплатят 1 миллион, а где-то – 3. Впрочем, можно утверждать, что из регионов, тратящих на компенсации большие суммы, воевать пошло больше оккупантов.



Сколько компенсаций семьям погибших выплачивают в разных регионах России / Карта "Важные истории"

Так что журналисты создали карту, на которой наглядно видно, в каких регионах россии выплачивают больше компенсаций. Согласно ей, наибольшие суммы на выплаты семьям погибших должны потратить:

Башкортостан – 405 миллионов рублей,

Краснодарский край – 398 миллионов рублей,

Ставропольский край – 351 миллион рублей,

Дагестан – 267 миллионов рублей,

Новосибирская область – 267 миллионов рублей,

Татарстан – 254 миллиона рублей,

Оренбургская область – 200 миллионов рублей.

Журналистка рассказала, сколько россия тратит на выплаты семьям погибших солдат: смотрите видео

Реальные потери врага

Даже такие огромные суммы могут показаться мизером, если подсчитать, сколько россия реально должна была потратить на компенсации. Ведь по состоянию на утро 14 сентября с начала полномасштабной войны в Украине погибли уже около 53 650 оккупантов. Ежедневно их количество увеличивается на несколько сот.