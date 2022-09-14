Скільки росія витрачає на компенсації за загиблих

Про це 24 каналу розказала журналістка видання “Важные истории” Катерина Бонч-Осмоловська. За її словами загалом до регіональних бюджетів заклали майже 5 мільярдів рублів, щоб забезпечувати тих, хто зараз воює в Україні. Основна частина з цієї суми – компенсації сім'ям загиблих.

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Тут потрібно розуміти, що міноборони призначає виплачувати федеральні компенсації – 7 і 5 мільйонів, у сумі близько 12 мільйонів, і ще кожен регіон для того, щоб показати як вони добре турбуються про тих, хто зараз на фронті, призначає свої компенсації сім’ям загиблих, пораненим і добровольцям,

– пояснила журналістка.

Загиблих значно більше

Вона зауважила, що із загальної виділеної регіонами на компенсації суми витратили вже майже все. З даних про компенсації, виплачені сім'ям загиблих, можна зробити висновок, що загиблих більше, аніж відомо з відкритих джерел.

Звісно, офіційних даних про втрати у росії немає, тому журналісти підраховують приблизну кількість за допомогою соціальних мереж та повідомлень влади. Але повідомляють не про всіх, тож встановлені ними цифри значно менші за ті, що виходять з аналізу сум виплачених компенсацій.

Наприклад, велика різниця помітна зокрема у Московській області, хоч і заведено вважати, що воювати в Україну йдуть росіяни з бідних регіонів. Так, за словами Катерини Бонч-Осмоловської, публічно там відомо про 47 загиблих, а виплачених компенсацій – 198 мільйонів – вистачить на 66 людей.

Загальну кількість загиблих, сім'ям яким виплатили компенсації, підрахувати важко, оскільки їхні розміри кожен регіон визначає самостійно. Тобто десь виплачуть 1 мільйон, а десь – 3. Утім, можна стверджувати, що з регіонів, які витрачають на компенсації більші суми, воювати пішло більше окупантів.



Скільки компенсацій сім'ям загиблих виплачують у різних регіонах росії / Карта "Важные истории"

Тож журналісти створили карту, на якій наочно видно, у яких регіонах росії виплачують більше компенсацій. Згідно з нею, найбільші суми на виплати сім'ям загиблих мають витратити:

Башкортостан – 405 мільйонів рублів,

Краснодарський край – 398 мільйонів рублів,

Ставропольський край – 351 мільйон рублів,

Дагестан – 267 мільйонів рублів,

Новосибірська область – 267 мільйонів рублів,

Татарстан – 254 мільйони рублів,

Оренбурзька область – 200 мільйонів рублів.

Журналістка розповіла, скільки росія витрачає на виплати сім'ям загиблих солдатів: дивіться відео

Реальні втрати ворога

Навіть такі величезні суми можуть здатися мізером, якщо підрахувати, скільки росія реально мала б витратити на компенсації. Адже станом на ранок 14 вересня з початку повномасштабної війни в Україні загинули вже близько 53 650 окупантів. Щодня їхня кількість збільшується на кілька сотень.