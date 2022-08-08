В эфире 24 канала президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев сообщил, что уже отгружено 10 судов, которые суммарно составляют чуть больше 300 тысяч тонн.

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Он акцентировал, что обычный темп экспорта до войны составил примерно 200 тысяч в сутки. Поэтому сейчас есть очень небольшие достижения.

Хочу подчеркнуть, что нам экспортировать через море гораздо лучше. Это выгоднее нашим фермерам. Я надеюсь, что мы продолжим наращивать темпы экспорта через наши порты Черного моря,

– отметил Николай Горбачев.

Проблема с хранением

По словам эксперта, даже во время войны мы способны вырастить достаточно хороший урожай. Именно поэтому Украине не грозит голод.

Ожидаем около 70 миллионов тонн зерновых и масличных. Наше внутреннее потребление около 25-28. Также у нас есть остатки около 25 миллионов тонн. Это с прошлого сезона, который мы не смогли экспортировать. Однако мы не сможем хранить это все зерно в наших складах,

– сообщил Николай Горбачев.

"У нас будет дефицит около 10 – 15 миллионов тонн, если мы не наладим экспорт. Если мы сможем экспортировать, как до войны, хотя бы 4 – 5 миллионов тонн, то для кукурузы мы уже освободим около 20 миллионов площади на складах и сможем хранить ", – объяснил Николай Горбачев.

Вторая проблема

Президент Украинской зерновой ассоциации сообщил, что фермеры будут сеять в зависимости от того, сколько будет стоить эта цепочка по логистике. Если экспортировать альтернативным путем, который достигает 200 долларов за тонну, фермеру совсем не выгодно выращивать.

Из тех фермеров, с которыми я общался, большинство сказали, что будут сокращать свои посевные площади. Если заработает экспортный коридор на полную мощность, то я надеюсь, что фермеры посеют большие площади и у нас будет хороший урожай,

– рассказал Николай Горбачев.

Готовы ли будут страны платить больше

"Они будут готовы платить больше. Однако если брать зерно, например, из Австралии, из Южной Америки и доставлять в те же африканские страны, то это будет дешевле, чем мы с вами будем доставлять альтернативными путями", – отметил Горбачев.

Смотрите видео об экспорте украинского зерна:

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