Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Андрей Крамаров. По его мнению, несмотря на технические несовершенства, ракета С-300 при применении по наземным целям представляет серьезную угрозу для гражданских.

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Особенности ракет комплекса С-300

Когда в прошлом году Россия испытала недостаток ракет, то начала доставать с хранения старые ракеты для зенитно-ракетных комплексов С-300, которые также можно запускать по баллистической траектории. Эти комплексы были разработаны в 1970-х годах и стали основными в постсоветских странах.

"При применении ракеты комплекса С-300 по принципу "земля – земля" они показывают крайне низкую точность. Это связано с тем, что единственной функцией этих ракет при атаке наземных объектов было несение тактического ядерного оружия", – подчеркивает Крамаров.

Источники утверждают, что круговое отклонение ракеты С-300 в таких случаях составляет 1 – 2 километра. Однако для ядерного оружия это не важно.

Подробности: Россия использует ракеты от комплекса С-300, потому что Силам обороны трудно их сбивать. Однако из-за высокого отклонения ракеты класса 5В55 преимущественно не попадают в цель, поэтому Советский Союз создал для выполнения таких задач ОТРК "Точка-У", который является предшественником комплексов "Искандер".



В 1990-х годах Россия создала новую, более современную ракету для С-300, а впоследствии – и новый ЗРК С-400. Поэтому старые ракеты до С-300 отдали на базы хранения, и по состоянию на начало войны агрессор располагал тысячами подобных средств, которые сегодня используют для поражения наземных целей.

По сообщениям жителей прифронтовых городов, которые приводит Крамаров, иногда россияне несколько раз подряд не могут попасть в нужный объект, используя эти ракеты. И даже в этом случае 140-килограммовые ракеты наносят гражданским немалый ущерб.

"Скорее всего для атаки на Константиновку и Кривой Рог Россия применяла именно ракеты от С-300. К сожалению, мы не можем закрыть всю территорию Украины от баллистических ракет", – отметил военный эксперт.

Андрей Крамаров об особенностях применения С-300 по наземным целям: смотрите видео

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