Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Андрей Крамаров. По его мнению, несмотря на технические несовершенства, ракета С-300 при применении по наземным целям представляет серьезную угрозу для гражданских.
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Особенности ракет комплекса С-300
Когда в прошлом году Россия испытала недостаток ракет, то начала доставать с хранения старые ракеты для зенитно-ракетных комплексов С-300, которые также можно запускать по баллистической траектории. Эти комплексы были разработаны в 1970-х годах и стали основными в постсоветских странах.
"При применении ракеты комплекса С-300 по принципу "земля – земля" они показывают крайне низкую точность. Это связано с тем, что единственной функцией этих ракет при атаке наземных объектов было несение тактического ядерного оружия", – подчеркивает Крамаров.
Источники утверждают, что круговое отклонение ракеты С-300 в таких случаях составляет 1 – 2 километра. Однако для ядерного оружия это не важно.
По сообщениям жителей прифронтовых городов, которые приводит Крамаров, иногда россияне несколько раз подряд не могут попасть в нужный объект, используя эти ракеты. И даже в этом случае 140-килограммовые ракеты наносят гражданским немалый ущерб.
"Скорее всего для атаки на Константиновку и Кривой Рог Россия применяла именно ракеты от С-300. К сожалению, мы не можем закрыть всю территорию Украины от баллистических ракет", – отметил военный эксперт.
Андрей Крамаров об особенностях применения С-300 по наземным целям: смотрите видео
Какими еще ракетами Россия атакует Украину
- Еще одной советской ракетой, создающей для украинской ПВО немалые трудности, является Х-22. Разработанная в начале 1960-х годов, она имеет очень низкую точность и очень высокую скорость, ведь в конце своего маршрута заходит на баллистическую траекторию. Именно эта ракета попала в Кременчугский торговый центр в июне 2022 года.
- Новыми российскими ракетами, которые Россия активно применяла в первые дни войны "Калибр" и "Искандер". Их существенными преимуществами по сравнению с советскими значительно выше точность и дальность полета (2 500 и 500 километров). Однако в течение войны запасы агрессора иссякли, а новых ракет он может выработать не более нескольких десятков в месяц.
- Еще одной совершенно новой и якобы неперехватной ракетой России должен был стать "Кинжал". Однако после получения комплексов Patriot, украинские ракетчики сбили уже более десятка российских "аналоговнет".