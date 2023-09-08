Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Крамаров. На його думку, попри технічні недосконалості, ракета С-300 при застосуванні по наземним цілям становить серйозну загрозу для цивільних.
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Особливості ракет комплексу С-300
Коли минулого року Росія відчула нестачу ракет, то почала діставати зі зберігання старі ракети до зенітно-ракетних комплексів С-300, які також можна запускати по балістичній траєкторії. Ці комплекси були розроблені в 1970-х роках й відтоді стали основними в пострадянських країнах.
"При застосуванні ракет комплексу С-300 за принципом "земля – земля" вони показують себе як абсолютно не високоточна зброя. Це пов'язано з тим, єдиною цих ракет функцією при атаці наземних об'єктів було несення тактичної ядерної зброї", – підкреслює Крамаров.
Джерела стверджують, що колове відхилення ракети С-300 в таких випадках становить 1 – 2 кілометри. Однак для ядерної зброї це не було принциповим.
За повідомленнями мешканців прифронтових міст, які наводить Крамаров, інколи росіяни кілька разів поспіль не можуть влучити в потрібний об'єкт, використовуючи ці ракети. Та навіть у цьому випадку 140-кілограмові ракети завдають цивільним чималої шкоди.
"Скоріше за все, для атаки на Костянтинівку та Кривий Ріг Росія застосовувала саме ракети від С-300. На жаль, ми не можемо закрити всю територію України від балістичних ракет", – зазначив військовий експерт.
Андрій Крамаров про особливості застосування С-300 по наземним цілям: дивіться відео
Якими ще ракетами Росія атакує Україну
- Ще однією радянською ракетою, яка створює для української ППО чималі труднощі, є Х-22. Розроблена на початку 1960-х років, вона має вкрай низьку точність й дуже високу швидкість, адже наприкінці свого маршруту заходить на балістичну траєкторію. Саме ця ракета поцілила в Кременчуцький торговий центр в червні 2022,
- Новими російськими ракетами, які Росія активно застосовувала в перші дні війни, є "Калібр" та "Іскандер". Їхніми суттєвими перевагами порівняно з радянськими є значно більша точність та дальність польоту (2 500 та 500 кілометрів). Однак протягом війни запаси агресора вичерпались, а нових ракет він може виробити не більше кількох десятків на місяць.
- Ще однією абсолютно новою і нібито неперехопною ракетою Росії мав стати "Кинджал". Однак після отримання комплексів Patriot, українські ракетники збили вже більше десятка російських "аналоговнєт".