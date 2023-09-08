Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Крамаров. На його думку, попри технічні недосконалості, ракета С-300 при застосуванні по наземним цілям становить серйозну загрозу для цивільних.

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Особливості ракет комплексу С-300

Коли минулого року Росія відчула нестачу ракет, то почала діставати зі зберігання старі ракети до зенітно-ракетних комплексів С-300, які також можна запускати по балістичній траєкторії. Ці комплекси були розроблені в 1970-х роках й відтоді стали основними в пострадянських країнах.

"При застосуванні ракет комплексу С-300 за принципом "земля – земля" вони показують себе як абсолютно не високоточна зброя. Це пов'язано з тим, єдиною цих ракет функцією при атаці наземних об'єктів було несення тактичної ядерної зброї", – підкреслює Крамаров.

Джерела стверджують, що колове відхилення ракети С-300 в таких випадках становить 1 – 2 кілометри. Однак для ядерної зброї це не було принциповим.

Подробиці: Росія використовує ракети від комплексу С-300 тому, що Силам оборони важко їх збивати. Однак через високе відхилення ракети класу 5В55 переважно не влучають у ціль, тому Радянський союз створив для виконання таких завдань ОТРК "Точка-У", який є попередником комплексів "Іскандер".



Натомість в 1990-х роках Росія створила нову, більш сучасну ракету для С-300, а згодом – і новий ЗРК С-400. Через це старі ракети до С-300 віддали на бази для зберігання, й станом на початок війни агресор мав у своєму розпорядженні тисячі подібних засобів, які сьогодні використовують для ураження наземних цілей.

За повідомленнями мешканців прифронтових міст, які наводить Крамаров, інколи росіяни кілька разів поспіль не можуть влучити в потрібний об'єкт, використовуючи ці ракети. Та навіть у цьому випадку 140-кілограмові ракети завдають цивільним чималої шкоди.

"Скоріше за все, для атаки на Костянтинівку та Кривий Ріг Росія застосовувала саме ракети від С-300. На жаль, ми не можемо закрити всю територію України від балістичних ракет", – зазначив військовий експерт.

Андрій Крамаров про особливості застосування С-300 по наземним цілям: дивіться відео

Якими ще ракетами Росія атакує Україну