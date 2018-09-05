Россия хочет уничтожить Минские соглашения: мнение эксперта

В четвертую годовщину подписания первых Минских соглашений журналисты 24 канала расспросили аналитика Института мировой политики Николая Белескова, что дали Минские договоренности и нужны ли они в дальнейшем.

Как это было?

5 сентября 2014-го года в белорусской столице подписи под соглашением поставили второй президент Украины Леонид Кучма и посол России в Украине Михаил Зурабов, а также тогдашние вожди боевиков – ликвидированный сейчас Александр Захарченко и беглец Игорь Плотницкий.

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В тот день договорились прекратить огонь, освободить заложников, вывести незаконные вооруженные формирования и технику с территории Украины, обеспечить постоянный мониторинг на российско-украинской государственной границе, и принять меры для улучшения гуманитарной ситуации на Донбассе.

А уже через пять месяцев – 11 февраля 2015 года в белорусской столице состоялось подписание соглашения "Минск-2". Переговоры проходили уже на уровне руководителей государств – Порошенко и Путина, Меркель и тогдашнего президента Франции Олланда.

Главное – уменьшились бои на Донбассе

Хотя Минские соглашения и не принесли желаемого мира, по словам аналитика, наибольший их плюс – уменьшение боевых действий на территории Донецкой и Луганской областей. Особенно, если сравнивать с концом января – началом февраля 2015 года и настоящим, деэскалация существенно заметна. Потому что уменьшение боев привело к уменьшению потерь.

Сейчас умирает по несколько человек в день, а в начале боевых действий умирало гораздо больше – были сотни раненых и десятки погибших каждый день,

– аргументировал Белесков.

По его мнению, благодаря уменьшению боев Украина выиграла время и усилила обороноспособность, чтобы лучше противостоять стране-агрессору.

Удалось привлечь Россию к ответственности

В совместном заявлении лидеров государств, которое дополняло комплекс мероприятий, есть подпись Президента России Владимира Путина – фиксация того, что РФ является не просто участником процесса, а стороной конфликта, убежден аналитик.

Согласно позиций США, Европейского союза и Украины видно, что Россия ответственна за то, что происходит. Поэтому это приводит к давлению на РФ усилением санкций, что четко привязано к выполнению Минских договоренностей.

Благодаря этим соглашениям Россия считается стороной конфликта и причиной агрессии, хотя они не прямо это фиксируют, однако, как минимум, интерпретируют для всего цивилизованного мира,

– считает эксперт.

Из минусов – двусмысленность трактовки

Однако Минские соглашения далеко не идеальны потому, что допускают различную трактовку. Украина их трактует по-своему, США эту трактовку поддерживает больше, Западная Европа – меньше. Россия же интерпретирует их по-другому, ведет дальше аналитик.

Однако, по его мнению, попытки РФ в 2015 году заставить Украину выполнять Минские соглашения так, как выгодно агрессору, провалились.

"В 205-м Москва хотела заставить Украину реализовывать Минские соглашения так, как ей надо. Впрочем, как и в последующие годы. Однако Украина проходит этот сложный период без уступок по ключевым национальным интересам, реализуя формулу: "сначала безопасность, а потом политика". Суть в том, что пока не будут гарантированы условия в сфере безопасности, то о реализации политической части Минских договоренностей никто не будет говорить. Это помогло", – прокомментировал Белесков.

По его словам, и украинское экспертное сообщество, и Запад приняли эту формулу. Это помогло вернуть дискурс и сделать Минские соглашения более выгодными Украине, а не России.

России выгодно уничтожить Минский процесс

По мнению политолога, Россия не заинтересована в работе Трехсторонней контактной группы по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе, потому сценарий развивается не так, как планировали в Москве.

Минские соглашения с факта давления на Украину превратились в факт давления на Россию. Если не станет Минских договоренностей, которые привели к деэскалации противостояния, то это полностью развяжет руки России. Сегодня именно РФ заинтересована в уничтожении этих сделок, а не Украина,

– объясняет аналитик.

По его словам, Украине, как государству с более слабым силовым потенциалом, Минские соглашения очень выгодны. Поэтому Украина не должна сейчас делать какие-то шаги, которые могут трактоваться подрывом Минского процесса. Например, невведение закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей может сыграть на руку России. Речь идет о принятом в прошлом году законе, срок действия которого истекает в октябре. О нем будут говорить на сессии Рады.

"Пока Запад декларирует абсолютную безальтернативность Минских договоренностей, то делать шаги, которые противоречат этим заявлениям – это только играть в пользу России. Поэтому она начнет обвинять Украину, что та, мол, подрывает процесс, и может попытаться выйти из него", – объясняет аналитик .

Как повлияет ликвидация главарей боевиков на Минские соглашения?

Очевидно, никак. По мнению эксперта, смена одних главарей на других кардинально не изменит ситуацию.

"Русские не хотят делать сейчас никаких заседаний. Это показывает, что они вообще пытаются торпедировать минский процесс, который им не выгоден", – добавляет он.

Есть ли лучшая альтернатива Минским соглашениям?

По мнению Белескова, от изменения форматов суть не изменится. Потому что все снова будет упираться в желание России признать этот конфликт и выполнять договоренности.

Для того, чтобы Россия хотя бы где-то еще подписалась, она должна воспринимать соглашения выгодными для себя. Ее нельзя заставить подписать, что она агрессор и обязуется вывезти свои силы и разоружить тех, кого вооружила. Поэтому нет смысла в поиске других форматов,

– убежден Белесков.

По его мнению, возвращение к Будапештскому или Женевскому формату не улучшит ситуацию.

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"Фигура может быть хоть десятиугольная, главное, чтобы РФ захотела мира. Если это желание появится – хватит и Минских договоренностей вместе с предложением миротворцев. А пока желания нет – результата не будет", – говорит эксперт.

Итак, основная задача мировых дипломатов сейчас – убедить Россию, что продолжение конфликта – не в ее интересах.