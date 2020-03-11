Россия и Саудовская Аравия делят рынок нефти: масштабные последствия для всего мира

Впервые за почти 30 лет мировые цены на нефть упали до отметки 30 долларов за баррель. Это произошло из-за решения "Роснефти" не идти на компромисс с ОПЕК. Пока два мощных добытчика нефти делят рынки, крупные американские нефтетрейдеры пытаются извлечь выгоду из паники. Зато остальные государства оказались в заложниках у этих стран.

Saudi Aramco – крупнейшая по добыче и запасам компания мира, которой принадлежит четверть мировых запасов нефти. Ее контролирует королевская семья Саудовской Аравии.

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Добывающую станцию "Роснефти" контролирует Кремль. Ее запасы нефти составляют лишь 4% от мировых. Впрочем, это не остановило россиян от развязания мировой нефтяной войны. 6 марта 2020 года в Вене россияне отвергли предложение Саудовской Аравии снизить добычу черного золота из-за падения спроса на углеводороды на фоне эпидемии коронавируса.

В ответ Saudi Aramco объявила об увеличении добычи нефти до 12 миллионов баррелей в день и снижении цен на углеводороды. Эти решения взорвали фондовые биржи и мировые рынки энергоресурсов.

По состоянию на сегодня мы наблюдаем значительные сбои на нефтяных рынках и это очевидно. Такое падение цен в процентном эквиваленте в последний раз наблюдали во времена войны в Персидском заливе в 1991 году,

– рассказал вице-президент Американского института нефти Франк Маккьярола.

Впервые за почти 30 лет мировые цены на нефть снизились до 30 долларов за баррель. На фоне такого стремительного падения курс российского рубля повысился с 62 до 75 за доллар. По словам главного исследователя консалтинговой фирмы Тома Эдшеда, проблема для россиян заключается в том, что когда происходит падение обменного курса, цена импортных товаров растет, и это приводит к потере реальных состояний в долларовом эквиваленте.

Впрочем Кремль не сильно беспокоят реальные доходы россиян, ведь у Москвы амбициозные планы.

Россияне имеют свои стратегические долгосрочные расчеты. Такими шагами они могут нанести ущерб финансовому состоянию американских добытчиков нефти,

– отметил Том Эдшед.

Цель россиян – захватить рыночную долю американских добытчиков сланцевой нефти;

США же стремятся расширить свои продажи в Европе и Латинской Америке;

Саудовская Аравия хочет избавиться от российских нефтяников на большом индийском рынке и получить больше контроля на Ближнем Востоке.

У всех трех государств есть большие резервные фонды на случай резких рыночных колебаний, поэтому они могут позволить себе войну. Однако ресурсы Украины – не такие большие. И украинская экономика может не устоять.

Снижение нефтяных котировок означает снижение любых других, в частности тех, к которым привязана стоимость основных товаров украинского экспорта,

– пояснил эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев.

Речь идет о зерне, масле и металлопрокате. Поэтому украинский бюджет может недополучить финансовые поступления от экспорта. Пока что ситуация на мировых биржах демонстрирует восстановление, поэтому Украину может обойти кризис. Впрочем, нефтяная война сильных игроков должно стать уроком для украинской власти.

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На фоне этих войн украинцам не стоит рассчитывать на снижение цен на бензин и другие виды горючего. Ведь колебания на фондовых рынках – спекулятивные. Поэтому украинские нефтетрейдеры вряд ли получат скидку при покупке реальной нефти.