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      Росія та Саудівська Аравія ділять ринок нафти: масштабні наслідки для всього світу

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      Уперше за майже 30 років світові ціни на нафту впали до позначки 30 доларів за барель. Це відбулося через рішення "Роснефти" не йти на компроміс з ОПЕК. Поки два потужні видобувачі нафти ділять ринки, великі американські нафтотрейдери намагаються отримати вигоду з паніки. Натомість решта держав опинилися в заручниках цих країн.

      Saudi Aramco – найбільша за видобутком і запасами компанія світу, якій належить чверть світових запасів нафти. Її контролює королівська родина Саудівської Аравії.

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      Видобувну станцію "Роснефти" контролює Кремль. Її запаси нафти становлять лише 4% від світових. Втім, це не зупинило росіян від розв'язання світової нафтової війни. 6 березня 2020 року у Відні росіяни відкинули пропозицію Саудівської Аравії – знизити видобуток чорного золота через падіння попиту на вуглеводні на тлі епідемії коронавірусу.

      У відповідь Saudi Aramco оголосила про збільшення видобутку нафти до 12 мільйонів барелів на день та зниження цін на вуглеводні. Ці рішення підірвали фондові біржі та світові ринки енергоресурсів.

      Станом на сьогодні ми спостерігаємо значні збої на нафтових ринках, і це – очевидно. Таке падіння цін у відсотковому еквіваленті востаннє спостерігали у часи війни у Перській затоці, в 1991 році,
      – розповів віцепрезидент Американського інституту нафти Франк Макк'ярола.

      Вперше за майже, ніж 30 років світові ціни на нафту знизилися до 30 доларів за барель. На тлі такого стрімкого падіння курс російського рубля підвищився з 62 до 75 за долар. За словами головного дослідника консалтингової фірми Тома Едшеда, проблема для росіян полягає в тому, що коли відбувається падіння обмінного курсу, ціна імпортованих товарів зростає, і це призводить до втрати реальних статків у доларовому еквіваленті.

      Втім Кремль не сильно турбують реальні статки росіян, адже Москва має амбітні плани.

      Росіяни мають свої стратегічні довгострокові розрахунки. Такими кроками вони можуть нанести шкоду фінансовому стану американських видобувників нафти,
      – зазначив Том Едшед.

      • Мета росіян – захопити ринкову частку американських видобувників сланцевої нафти;
      • США натомість прагнуть розширити свої продажі у Європі та Латинській Америці;
      • Саудівська Аравія хоче позбутися російських нафтовиків на великому індійському ринку. і отримати більше контролю на Близькому Сході.

      У всіх трьох держав є великі резервні фонди на випадок стрімких ринкових коливань, тож вони можуть дозволити собі війну. Однак, ресурси України – не такі великі. І українська економіка може не встояти.

      Зниження нафтових котирувань означає зниження будь-яких інших, зокрема, тих, до яких прив'язана вартість основних товарів українського експорту,
      – пояснив експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев.

      Йдеться про зерно, олію та металопрокат. Тому український бюджет може недоотримати фінансові надходження від експорту. Поки що ситуація на світових біржах демонструє відновлення, тож Україну може оминути криза. Втім, нафтова війна сильних гравців має стати уроком для української влади.

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      На тлі цих воєн українцям не варто розраховувати на зниження цін на бензин та інші види пального. Адже коливання на фондових ринках – спекулятивні. Тож українські нафтотрейдери навряд чи отримають знижку при купівлі реальної нафти.

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      10 березня
      Автор: Марія Савчук
      Теги: ОПЕК Світові біржі Роснефть Саудівська Аравія Новини Росії Обвал цін на нафту Нафта
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