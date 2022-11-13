Об этом 13 ноября рассказали в Главном управлении разведки при Минобороны. Заметили, что захватчики активно обсуждают приказ министерства здравоохранения России, который обязал в разных регионах создать неприкосновенный запас лекарства на 4 месяца.
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В России не производят современных медикаментов
оккупанты рассматривают разные причины приказа относительно лекарств. В частности, говорится о влиянии международных санкций. Поэтому фармацевтическая отрасль России не может обеспечить производство.
Как отмечают сами военные, в России вообще не производят современные лекарственные средства. Зато наладили линии по расфасовке импорта, – отметили в ГУР.
Другими причинами тотальной экономии медицинских препаратов являются:
- полная остановка поставок зарубежных медикаментов;
- санитарные потери из-за увеличения интенсивности боевых действий
Российские хирурги говорят о дефиците
Как отметили в разведке, российские хирурги признают, что запас медикаментов резко уменьшается. Они не могут по-прежнему оперировать людей, поскольку запасы лекарств никто не восстанавливает. Поэтому также существенный рост цен на медицинские препараты.
Российские врачи упраздняют утвержденные плановые операции и переносят их на неопределенный срок. Будут помогать только тем, кто нуждается в безотлагательном оперативном вмешательстве.
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Разоблачение от разведки: последние новости
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