Политтехнолог Борис Тизенгаузен сказал 24 Каналу, что россияне пытаются объединить православие, традиционные ценности против западного мира. Также недавно патриарх Кирилл назвал так называемую "СВО", которую Россия "проводит" в Украине, – "священной".
Читайте также ИГИЛ уже давно острила мечи, но Путину мерещится Украина: западные СМИ о теракте в "Крокусе"
Абсолютно больная фантазия
Россиянам нужно показать, что якобы террористы не имеют ничего святого – "в иконах везут взрывчатку".
В России пытались создать пропагандистский нарратив: соединили теракт и духовные скрепы,
– подчеркнул Тизенгаузен.
Также он обратил внимание на то, что для ФСБ характерно измерять убытки во "взорванных многоэтажках".
В то же время таких новостей может быть больше, по словам политтехнолога, и "попам" стоит напрячься.
В России нельзя исключать инцидент с храмом, подобный тому, что произошел в "Крокусе",
– предположил Борис Тизенгаузен.
Россию предупреждали о теракте в "Крокусе Сити Холле" – США и даже Иран, но они все равно официально заявили, что "граждане Таджикистана ехали за мешком криптовалюты" в Украину.
"У россиян абсолютно больная фантазия, геббельсовские методы – "чем страшнее ложь, тем легче в неё поверить". Поэтому сейчас они будут находить взрывчатку где угодно – даже в "мощах", – отметил политтехнолог.
Больше о "находке" ФСБ
- В России ФСБ якобы обнаружили иконы со взрывчатым веществом. Они были размещены в коробках, которые пытались провезти из Украины.
- Автомобиль с иконами и взрывчаткой остановили в Псковской области. Он двигался по маршруту: Украина – Румыния – Венгрия – Словакия – Польша – Литва – Латвия – Россия.
- ФСБ изъяла всего 27 самодельных взрывных устройств, спрятанных в иконы, 70 килограммов взрывчатки повышенной мощности, 91 электродетонатор и части выстрела к РПГ-7. Также был задержан человек, который подозревается в причастности к инциденту.
- В РПЦ уже прокомментировали новость, отметив, что "не удивлены" попыткой якобы использовать "иконы как бомбы". Также назвали "организаторов" провоза взрывчатки "безбожниками".