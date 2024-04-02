Политтехнолог Борис Тизенгаузен сказал 24 Каналу, что россияне пытаются объединить православие, традиционные ценности против западного мира. Также недавно патриарх Кирилл назвал так называемую "СВО", которую Россия "проводит" в Украине, – "священной".

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Абсолютно больная фантазия

Россиянам нужно показать, что якобы террористы не имеют ничего святого – "в иконах везут взрывчатку".

В России пытались создать пропагандистский нарратив: соединили теракт и духовные скрепы,

– подчеркнул Тизенгаузен.

Также он обратил внимание на то, что для ФСБ характерно измерять убытки во "взорванных многоэтажках".

В то же время таких новостей может быть больше, по словам политтехнолога, и "попам" стоит напрячься.

В России нельзя исключать инцидент с храмом, подобный тому, что произошел в "Крокусе",

– предположил Борис Тизенгаузен.

Россию предупреждали о теракте в "Крокусе Сити Холле" – США и даже Иран, но они все равно официально заявили, что "граждане Таджикистана ехали за мешком криптовалюты" в Украину.

"У россиян абсолютно больная фантазия, геббельсовские методы – "чем страшнее ложь, тем легче в неё поверить". Поэтому сейчас они будут находить взрывчатку где угодно – даже в "мощах", – отметил политтехнолог.

Обратите внимание! Патриарх московский Кирилл, глава Русской православной церкви (РПЦ), заявил, что с духовно-моральной точки зрения так называемая "СВО" является "священной войной". В ней Россия "защищает единое духовное пространство Святой Руси", а также выполняет миссию по защите мира от натиска глобализма и "победы Запада, впавшего в сатанизм".

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