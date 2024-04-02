Політтехнолог Борис Тизенгаузен сказав 24 Каналу, що росіяни намагаються об'єднати православ'я, традиційні цінності проти західного світу. Також нещодавно патріарх Кіріл назвав так звану "СВО", яку Росія "проводить" в Україні, – "священною".

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Абсолютно хвора фантазія

Росіянам потрібно показати, що нібито терористи не мають нічого святого – "в іконах везуть вибухівку".

В Росії намагалися створити пропагандистський наратив: з'єднали теракт і духовні скрєпи,

– підкреслив Тизенгаузен.

Також він звернув увагу на те, що для ФСБ характерно вимірювати збитки у "підірваних багатоповерхівках".

Водночас таких новин може бути більше, за словами політтехнолога, і "попам" варто напружитись.

В Росії не можна виключати інцидент з храмом, подібний до того, що стався в "Крокусі",

– припустив Борис Тизенгаузен.

Росію попереджали про теракт в "Крокусі Сіті Холі" – США і навіть Іран, але вони все одно офіційно заявили, що "громадяни Таджикистану їхали за мішком криптовалюти" в Україну.

"У росіян абсолютно хвора фантазія, геббельсівські методи – "чим страшніша брехня, тим легше в неї повірити". Тому зараз вони будуть знаходити вибухівку у будь-де – навіть в "мощах", – зазначив політтехнолог.

Зверніть увагу! Патріарх московський Кіріл, голова Російської православної церкви (РПЦ), заявив, що з духовно-морального погляду так звана "СВО" є "священною війною". В ній Росія "захищає єдиний духовний простір Святої Русі", а також виконує місію з захисту світу від натиску глобалізму і "перемоги Заходу, що впав у сатанізм".

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