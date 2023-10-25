Однако, к сожалению, все же в Мариуполе исчезла маленькая девочка. Третьеклассница Эля днем пошла гулять, но так и не вернулась домой.

Смотрите также "Русское ла*но захватило Мариуполь": оккупанты не могут решить проблемы ЖКХ в городе

Что известно о "педофиле"

Оккупационная администрация Мариуполя приказала местным коллаборантам разослать родителям сообщения о появлении педофила в городе. Они добавили листовки с фотографиями и ориентировочной информацией о нем. Сообщается, что это невысокий мужчина 40-45 лет, который ездит на зеленом Reno Duster с регионом 777.

На самом же деле эта "ориентировка" уже не первый месяц гуляла по российским городам, пока не добралась до оккупированного Мариуполя. Появилась она в Ярославле, а затем ездила и по Самаре, и по Волгограду. Мужчина на фото настоящий, как и авто – однако тот уже опроверг информацию. То есть никакого педофила не было и нет.

Открытка с ориентировкой ложная и давняя / Петр Андрющенко

Оккупанты уже осознали свою ошибку и пытаются придумать, как обвинить Украину в так называемом "ИПСО". Однако именно украинцы первые разоблачили фейк, из чего россияне "сломались".

Несмотря на несуществующего педофила, Мариуполь остается опасным городом. Стало известно, что 23 октября в городе пропала третьеклассница Эля Маклицова. Она пошла гулять в полдень и не вернулась к следующему дню. Она была одета в серую рубашку в клетку с черным капюшоном, черные лосины и полусапожки синего цвета.

Россияне в городе

Сейчас в городе полно приезжих окупантов, которые даже перевозят с собой целые семьи Город переполнен приехавшими на заработки россиянами, чеченцами и дагестанцами – их количество уже перевалило за 50 тысяч.

В Мариуполе нет мест, чтобы принять столько захватчиков, но это не останавливает их. Оккупантов стимулируют деньгами, которые они не могут заработать на территории России. Цель Кремля – искусственно заполнить город россиянами и попытаться таким образом удерживать его.

Мигранты привозят в Украину российские проблемы, в том числе распри на религиозной почве. оккупанты начинают выяснять отношения между собой и группироваться в банды. В городе стало много мусульман, хотя это никогда не было характерно для Мариуполя.