Проте, на жаль, все ж у Маріуполі насправді зникла маленька дівчинка. Третьокласниця Еля вдень пішла гуляти, але так і не повернулася додому.

Дивіться також "Російське ла*но захопило Маріуполь": окупанти не можуть розв'язати проблеми ЖКГ у місті

Що відомо про "педофіла"

Окупаційна адміністрація Маріуполя наказала місцевим колаборантам розіслати батькам повідомлення про появу педофіла у місті. Вони додали листівки з фото та орієнтовною інформацією про нього. Повідомляється, нібито це невисокий чоловік 40-45 років, який їздить на зеленому Reno Duster з регіоном 777.

Насправді ж ця "орієнтіровка" вже не перший місяць гуляла по російським містам, аж поки не дісталася до окупованого Маріуполя. З’явилась вона в Ярославлі, а потім їздила і Самарою, і Волгоградом. Чоловік на фото справжній, як і авто – однак той вже спростував інформацію. Тобто ніякого педофіла не було і немає.

Листівка з орієнтуванням неправдива та давня / Петро Андрющенко

Окупанти вже усвідомили свою помилку та намагаються придумати, як звинуватити Україну у так званому "ІПСО". Однак саме українці перші викрили фейк, з чого росіяни "поламалися".

Попри неіснуючого педофіла, Маріуполь наразі залишається небезпечним містом. Стало відомо, що 23 жовтня у місті зникла третьокласниця Еля Маклицова. Вона пішла гуляти опівдні та не повернулася до наступного дня. Вона була вдягнута в сіру сорочку в клітинку з чорним капюшоном, чорні лосини та напівчобітки синього кольору.

Росіяни в місті

Наразі у місті повно приїжджих окупантів, які навіть перевозять з собою цілі сім’ї Місто переповнене росіянами, чеченцями та дагестанцями, які приїхали на заробітки – їх кількість вже перевалила за 50 тисяч.

У Маріуполі немає місць, щоб прийняти стільки загарбників, однак це не зупиняє їх. Окупантів стимулюють грішми, які вони не можуть заробити на території Росії. Мета Кремля – штучно заповнити місто росіянами та спробувати таким чином утримувати його.

Мігранти привозять до України російські проблеми, зокрема й чвари на релігійному підґрунті. Окупанти починають з'ясовувати стосунки між собою й групуватись у банди. У місті стало багато мусульман, хоча це ніколи не було характерно для Маріуполя.