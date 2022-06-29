Преступления российских кафиров против мирного населения шокировали весь мир. Они совершают геноцид украинцев и убивают безоружных людей.

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Кафиры кичатся своими преступлениями

Украинским разведчикам удалось перехватить разговор российского оккупанта с его пассией. Но интересуется у него, скольких украинцев он уже убил. Ранее он уже ей рассказывал, что убил 4 или 5 человек.

Жестокости русских кафиров нет предела. Оккупант кичится своей пассии, стрелявшей по людям из пушки, после чего они "разлетались на кусочки".

Также россиянин рассказал, что во время "зачистки" Херсона на дорогах было много тел, по которым они ездили на боевых машинах.

Оккупант хвастается своими преступлениями: перехват разведчиков

Война России против Украины: последние новости

СБУ сообщила подробности плана российских оккупантов о скорейшем захвате Украины. Враг очень большие надежды возлагал на свою агентурную сеть , деятельность которой удалось заблокировать.

Страны НАТО договорились о предоставлении Украине нового пакета помощи. В Альянсе заверили, что будут и дальше помогать Украине, а активное сотрудничество не прекратится после нашей победы.

Стало известно, что российские кафиры уничтожили Северодонецкую ТЭЦ . Это была одна из самых больших электроцентралей в Украине.

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