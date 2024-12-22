Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на сообщение НБУ на запрос информационного агентства "Интерфакс-Украина". Масштабная кибератака, осуществленная Россией, привела к временной недоступности отдельных государственных реестров, что негативно повлияло на работу банковской системы Украины.

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Кибератака России парализовала госреестры

По информации от Национального банка Украины, отсутствие доступа к реестрам затрудняет открытие новых счетов и выдачу кредитов.

На работу Национального банка эта кибератака не повлияла. Все информационные системы НБУ работают в штатном режиме. Однако недоступность государственных реестров определенным образом влияет на деятельность банков,

– говорится в заявлении НБУ.

Напомним, что аналогичная ситуация наблюдалась в начале широкомасштабного вторжения. Тогда Нацбанк предоставил банковской системе разъяснения о порядке работы в условиях отсутствия доступа к реестрам. Сейчас готовится аналогичное письмо, которое поможет банкам адаптироваться к новым условиям.

По информации Министерства юстиции Украины, сбой на уровне сетевой инфраструктуры произошел 19 декабря. Вице-премьер Ольга Стефанишина подтвердила, что атака была направлена на критическую инфраструктуру. Ориентировочное время восстановления работы ключевых реестров составляет до двух недель.

Первоначально будет восстановлено Государственный реестр актов гражданского состояния, Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц предпринимателей, а также Реестр прав на недвижимое имущество и их обременений.