Ряд российских СМИ пишет, что конфликт мог произойти между сторонниками различных влиятельных групп.

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К драке якобы привел спор между "красными" и "черными" заключенными, то есть теми, кто поддерживает администрацию колонии, и теми, кто с ней не сотрудничает.

Gulagu.net сообщает, что во время конфликта мог быть убит "Положенец", то есть человек, назначаемый "вором в законе".

Информацию подтвердил один из сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний, личный состав перевели на усиленный режим несения службы, в кулуарах признают потерю контроля за оперативной обстановкой в ряде учреждений,

– говорится в сообщении.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по нескольким статьям, в частности: