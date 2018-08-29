Рост цены на газ в Украине отложили до октября

В среду, 29 августа, Кабинет Министров Украины принял решение о продлении спецзобязательства "Нафтогаза" на продажу газа по сниженным ценам для нужд населения до 1 октября 2018 года. Таким образом, цены на газ для населения не будут расти до конца сентября.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на текст постановления.

Отметим, что спецзобязательство для "Нафтогаза" заключаются в том, что компания получает право на закупку газа для нужд населения Украины по цене, которая рассчитывается не по рыночным методам, а зависит от среднегодовых цен на газ на европейском хабе.

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Сейчас продолжаются переговоры с МВФ о приведении цены на природный газ до уровня импортного паритета. Поэтому с учетом завершения срока действия положения (о спецзобязательстве), возникает необходимость в его продлении,

– говорится в пояснительной записке к постановлению.

Отметим, что пока сотрудничество с Международным валютным фондом не происходит из-за отсутствия компромисса из ключевых требований фонда к Украине для получения транша. Говорится об уравнивании цен на газ для населения и для промышленности, а также о сбалансировании госбюджета Украины так, чтобы дефицит не превышал 2,5% от внутреннего валового продукта.