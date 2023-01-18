Родственные роды произошли в Рождество. Об этом рассказали в Первом медицинском объединении Львова.

К теме Подгузники, игрушки и одежда: входящая в "упаковку малыша" 2023 года

Что известно о родственных родах

На Рождество у 25-летней Анны и 20-летней Антонины одновременно отошли воды. Через несколько часов на свет появились дети.

У старшей сестры родилась девочка с весом 3070 граммов и ростом 53 сантиметров. У младшей сестры родился мальчик, который весил 3060 граммов и имел рост 52 сантиметра.

В Украине можно получить пакет малыша

После рождения ребенка родители могут рассчитывать на "упаковку малыша" в течение 30 дней. Его можно получить в денежной или натуральной форме.

В перечень товаров в "упаковке малыша", который могут получить родители во время войны, входит 28 предметов по уходу за ребенком. Среди вещей есть одежда, подгузники, косметика ухода и многое другое. Стоимость всего наполнения – до 5 тысяч гривен.

Обратите внимание. Если родители ребенка выбрали вместо натурального пакета материальный, то финансовую помощь в размере 5 тысяч гривен государство сразу перечислит на специальную социальную карточку ПриватБанка. Однако деньги можно использовать только на ребенка и товары для него: гигиенические средства и косметику, детское питание, одежду и обувь для ребенка, коляски, автокресла, ходунки и прочее.