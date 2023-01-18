Родинні пологи сталися у Різдво. Про це розповіли в Першому медичному об'єднанні Львова.

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Що відомо про родинні пологи

На Різдво у 25-річної Анни та 20-річної Антоніни одночасно відійшли води. Через декілька годин на світ з'явилися діти.

У старшої сестри народилася дівчинка з вагою 3 070 грамів і зростом 53 сантиметрів. У молодшої сестри народився хлопчик, який важив 3 060 грамів та мав зріст 52 сантиметри.

В Україні можна отримати пакунок малюка

Після народження дитини батьки можуть розраховувати на "пакунок малюка" впродовж 30 днів. Його можна отримати у грошовій, або натуральній формі.

До переліку товарів в "пакунку малюка", який можуть отримати батьки під час війни, входить 28 предметів для догляду за дитиною. Серед речей є одяг, підгузки, доглядова косметика та багато іншого. Вартість усього наповнення – до 5 тисяч гривень.

Зверніть увагу. Якщо батьки дитини обрали замість натурального пакунка матеріальний, то фінансову допомогу у вигляді 5 тисяч гривень держава одразу перерахує на спеціальну соціальну картку ПриватБанку. Проте гроші можна використати лише на дитину та товари для неї: гігієнічні засоби та косметику, дитяче харчування, одяг та взуття для дитини, коляски, автокрісла, ходунки та інше.