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      Сенат ограничил военные полномочия Трампа в отношении Ирана: причина

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      Сенат ограничил военные полномочия Трампа в отношении Ирана / itc.ua

      13 февраля Верхняя палата американского парламента приняла резолюцию, которая ограничивает полномочия президента США Дональда Трампа в проведении военных операций в Иране. За это решение проголосовал 51 сенатор, а 45 – выступили против.

      Автор резолюции сенатор-демократ Тим Кейн подчеркнул, что документ является важным подтверждением права объявления войны Конгрессом, сообщили в CNN.

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      О чем говорится в резолюции

      В документе говорится, что президент США Дональд Трамп не должен использовать американские войска в боевых действиях против Ирана, если Конгресс не объявил войну или не предоставил специальное разрешение для использования военной силы. В то же время отмечается, что резолюция не имеет обязательной силы.

      Трамп и другие президенты всегда должны иметь право на защиту США от непосредственной угрозы, полномочия исполнительной ветви власти заканчиваются там, где говорится об объявлении войны,
      – заявил Кейн.

      Накануне Трамп отметил, что ограничение его военных полномочий "станет очень плохим сигналом". Также он призвал республиканцев противостоять влиянию демократов.

      Справка: большинство в Сенате принадлежит республиканцам, то есть однопартийцам Трампа. Однако для принятия резолюции голосов демократов не хватило бы и понадобилась бы поддержка республиканцев.

      Почему Сенат принял резолюцию

      Поводом для внесения резолюции стало убийство иранского генерала Касема Сулеймани в ночь на 3 января. Тогда американские войска нанесли авиаудар по базам в Ираке. После этого отношения между США и Ираном обострились.

      Что известно о конфликте между США и Ираном?После ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани отношения между странами обострились. В Белом доме авиаудар назвали "решительной оборонной акцией". Именно Сулеймани был основной целью, а приказ о его ликвидации лично отдал президент США Дональд Трамп. Как демократы, так и республиканцы осудили решение Трампа убить Сулеймани. По их словам, американские чиновники очень нечетко указывали на возможность атаки 3 января, не предоставив конгрессменам необходимых деталей.

      Через несколько часов после сообщений об авиаударе лидеры нескольких иракских военизированных группировок поклялись отомстить Соединенным Штатам. США призвали Иран не угрожать им. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в таком случае страна будет отвечать и продолжать реагировать на агрессивные действия со стороны Тегерана.

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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Убийство Сулеймани Убийство Конфликт между США и Ираном Иран Дональд Трамп Новости Украины
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