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      Сенат обмежив військові повноваження Трампа щодо Ірану: причина

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      Сенат обмежив військові повноваження Трампа щодо Ірану / itc.ua

      13 лютого Верхня палата американського парламенту ухвалила резолюцію, яка обмежує повноваження президента США Дональда Трампа у проведенні військових операцій в Ірані. За це рішення проголосував 51 сенатор, а 45 – виступили проти.

      Автор резолюції сенатор-демократ Тім Кейн наголосив, що документ є важливим підтвердженням права Конгресу щодо оголошення війни, повідомили в CNN.

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      Про що йдеться у резолюції

      У документі мовиться, що президент США Дональд Трамп не має використовувати американські війська у бойових діях проти Ірану, якщо Конгрес не оголосив війну або не надав спеціальний дозвіл для використання військової сили. Водночас зазначається, що резолюція не має обов'язкової сили.

      Трамп та інші президенти завжди повинні мати право на захист США від безпосередньої загрози, повноваження виконавчої гілки влади закінчуються там, де йдеться про оголошення війни,
      – заявив Кейн.

      Напередодні Трамп зауважив, що обмеження його військових повноважень "стане дуже поганим сигналом". Також він закликав республіканців протистояти впливу демократів.

      Довідка: більшість у Сенаті належить саме республіканцям, тобто однопартійцям Трампа. Однак для ухвалення резолюції голосів демократів не вистачило б і знадобилася б підтримка республіканців. 

      Чому Сенат ухвалив резолюцію

      Приводом до внесення резолюції стало вбивство іранського генерала Касема Сулеймані у ніч на 3 січня. Тоді американські війська завдали авіаудару по базах в Іраку. Після цього відносини між США та Іраном загострилися.

      Що відомо про конфлікт між США та Іраном?Після ліквідації іранського генерала Касема Сулеймані стосунки між країнами загострилися. У Білому домі авіаудар назвали "рішучою оборонною акцією". Саме Сулеймані був основною ціллю, а наказ про його ліквідацію особисто віддав президент США Дональд Трамп. Як демократи, так і республіканці засудили рішення Трампа вбити Сулеймані. За їхніми словами, американські посадовці дуже нечітко вказували на можливість атаки 3 січня, не надавши конгресменам необхідних деталей.

      Через кілька годин після повідомлень про авіаудар лідери кількох іракських воєнізованих угруповань поклялися помститися Сполученим Штатам. США закликали Іран не погрожувати їм. Держсекретар США Майк Помпео наголосив, що у такому разі країна буде відповідати й продовжувати реагувати на агресивні дії з боку Тегерана.

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      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Вбивство Сулеймані Вбивство Конфлікт між США та Іраном Іран Дональд Трамп
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