Нынешняя ситуация в мире может стать шансом восстановить консенсус по международному порядку, основанному на верховенстве закона. Руководствуясь этим лидеры Европейского Союза настроены работать вместе

Источник: Project Syndicate

Кризис коронавируса стал крупнейшим тестом солидарности за последние десятилетия. Об этом говорится в совместном блоге президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Ангелы Меркель, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляєн и других европейских дипломатов.

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Пандемия коронавируса

Лидеры Евросоюза заявили, что пандемия коронавируса показала, что системы здоровья государств сильны настолько, насколько сильное их самое слабое звено. Они отметили важность вакцинации всего населения. Лидеры поддерживают бесплатную прививку против коронавируса для всех людей.

Мы выступаем за свободный обмен данными между партнерами и за добровольное лицензирование интеллектуальной собственности,

– речь идет о вакцинах от COVID-19.

Экология

В 2020 году чрезвычайная ситуация случилась и в сфере экологии. Политики призвали активизировать усилия по борьбе с изменением климата.

"Не исключено, что к началу 2021 года страны, на долю которых приходится в целом более 65% мировых выбросов парниковых газов, возьмут на себя амбициозные обязательства по переходу к углеродной нейтральности", – подчеркнули лидеры ЕС.

Экономический кризис

Приоритетом работы является восстановление экономики после пандемии коронавируса. Здесь следует учитывать поддержку основанную на правилах свободной торговли. "Мы должны укреплять всемирные организации торговли в полной мере использовать потенциал международной торговли для восстановления экономики".

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Новые технологии

Политики отметили важность эффективного регулирования интернета с целью создания безопасной и свободной цифровой среды, в которой гарантировано доверие при обмене данными.

Лидеры Евросоюза также подчеркнули необходимость обеспечения доступа к образованию для детей.