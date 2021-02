Офис президента – и в конце концов и весь политический бомонд Германии – до сих пор находятся в своего рода медийном нокауте, ведь никто в Берлине и в страшном сне не мог себе представить, что Украина вдруг начнет так наступательно отстаивать свои интересы. Далее читайте на украинском.

Історичний провал Штайнмаєра спровокував у Німеччині справжнє медійне цунамі.

Недолуге виправдання Штайнмаєра

Вже цілий тиждень воно набирає усе нових обертів, отримавши дуже несподіване продовження: причому не лише у самій Німеччині, але також і від США до Великої Британії, від Польщі до Китаю, від Намібії до Австралії.

Ідеться про обидві складові скандального інтерв'ю президента – як про розгромну реакцію на нього з боку посла Андрія Мельника про майбутнє "Північного потоку-2", так і про історичну відповідальність Берліна перед Україною.

По-перше, різка критика Україною недолугого виправдання Штайнмаєром путінського газопроводу виною німців за 20 мільйонів радянських жертв війни викликала ланцюгову реакцію насамперед у сусідній Польщі, адже Варшава, як відомо, надзвичайно чутливо ставиться до історичної пам'яті.

Тож уже на наступний день після жорсткого коментаря посла, котрий буквально увігнав у ступор весь німецький політ-істеблішмент, цей український пас одразу підхопило все вище керівництво у Варшаві, а самого А.Мельника цитували всі впливові польські ЗМІ (Gazeta Wyborcza, Polskie Radio, onet.pl, wpolityce.pl, tvp.info, dorzechy.pl та ін.).

Спочатку відзначився прем'єр-міністр М.Моравєцький, який саркастично відповів Штайнмаєру:

Я згоден з Президентом ФРН, що борги за Другу світову війну так і не були повернуті, втім, ми не розглядаємо будівництво "Північного потоку-2" як належну компенсацію.

У той же день президент А.Дуда дав доручення шефу своєї канцелярії Щерському, і той у телефонній розмові висловив польське "фе" з приводу інтерв'ю німецького глави держав своєму візаві – керівнику відомства президента Штайнляйну, закликавши Берлін зупинити NS2.

Так само збудилося і МЗС Польщі, видавши ряд колючих коментарів на рівні заступників міністра. А у польських ЗМІ почався справжній марафон, хто далі метне критичну стрілу в бік Берліну за таке цинічне перекручування історії.

Одним словом, "отвєтка" наших польських друзів не заставила на себе довго ждати. У результаті Сейм почав підготовку резолюції-звернення до німецького уряду з вимогою покласти край російському газопроводу.

"Холодний душ"

По-друге, спричинене Штайнмаєром і коментарем на нього з боку посла мегапотужне медійне ехо вже того ж дня докотилося і до головних американських та британських ЗМІ.

Про цей нечуваний скандал дуже детально написали такі медіа-гранди як The Times (London), Financial Times (London), The Week (London), а також Washington Post, abcnews (New York), nbcnews (New York) та десятки інших впливових мас-медіа.

Всі в один голос заявили про те, що просто шоковані непристойними аргументами Штайнмаєра, котрий виправдовує "Півнійчний потік-2" російськими жертвами нацизму.

Відчувається, що і самих головних союзників екс-СРСР, які розгромили гітлерівську Німеччину, не на жарт заділо таке легковажне жонглювання мільйонами загиблих. Адже, не секрет, що і Велика Британія, і США втратили під час Другої світової майже по півмільйона жертв кожна.

Тож, як бачимо, інтерв'ю Штайнмаєра спричинило "холодний душ" не лише в Україні та Польщі, але також і серед великих західних держав, які очевидно почнуть також критично переосмислювати політику Берліна щодо (не)вшанування пам'яті жертв війни. З усіма політичними наслідками для сьогодення.

Будуть санкції США?

У результаті цієї медійної катавасії, яка викликала реальний шок у США, двоє впливових сенаторів від демократичної партії Джин Шагін та від республіканців – Джим Риш – звернулися до президента Джо Байдена з закликом застосувати санкції проти німецьких фірм, задіяних у будівництво NS2.

І це лише деякі відголоски публічної критики посла Мельника в бік президента Штайнмаєра, котрі викликали справжній медійний ураган по всьому світу. І це тільки початок.

Найголовніше, що у самій Німеччині ВСІ (!) ключові мас-медіа підтримали справедливість аргументів українського посла та одним фронтом стали на його бік: а це такі авторитетні центральні видання як:

Die Welt, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Deutschland Funk, Focus, Cicero, MDR, а також цілий ряд впливових регіональних ЗМІ (Märkische Oderzeitung, Leipziger Volkszeitung, Ludwigsburger Kreiszeitung, Badisches Tagblatt та ін.). Усі ці репортажі, повірте, варто прочитати. Їх переклад – у наступному пості.

На цьому вражаючому фоні у німецькій пресі з'явився аж… 1 коментар на захист Штайнмаєра (RND), і той дуже куций і зовсім не переконливий.

Саме тому Офіс президента – та зрештою і весь політичний бомонд Німеччини – досі перебувають у свого роду медійному нокауті, адже ніхто собі у Берліні і в страшному сні не міг собі уявити, що Україна раптом почне так наступально відстоювати свої інтереси.

Зрозуміло, що у російській пресі критика посла на адресу Штайнмаєра (а про це написали всі без винятку ЗМІ) викликала шок і злорадство, що мовляв цей "скандал" призведе до погіршення українсько-німецьких відносин. У такому ж дусі весь тиждень рясніла і вітчизняна вата типу strana.ua та всілякі анонімні телеграм-помийки, потираючи свої ручонки.

Повірте: не призведе. Навпаки, як свідчить наш дипломатичний досвід у Берліні, результатом таких жорстких кроків – навіть по відношенню до наших німецьких партнерів, стане лише те, що у політичному Берліні стануть більше поважати Україну і все менше дозволятимуть собі ігнорувати наші національні інтереси.

Днями посла Мельника запросили виступити на засіданні Комітету Бундестагу з питань ЄС (а посли сюди як правило не допускаються); до нашого посольства завітав лідер Партії Зелених Роберт Габек, який вже через півроку з великою ймовірністю стане новим Віце-канцлером (а може і Канцлером!). Майже півтори години тривала надзвичайно довірлива розмова тет-а-тет про європейську перспективу Києва, деокупацію Криму і Донбасу, справжнє енергетичне партнерство наших країн, інші стратегічні теми.

Одним словом, наша боротьба за Україну у Берліні триває. І ми нікому не дамо наплювати українцям у тарілку.