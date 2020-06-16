В Северодонецке на Луганщине полицейский с балкона 4 этажа выбросил свою жену. 27-летнюю женщину зовут Дарья, она сейчас находится в больнице с многочисленными травмами. Покушение на убийство произошло на глазах у годовалой девочки – ребенка супругов.

Как все происходило

Инцидент произошел около 2 ночи 9 июня на улице Менделеева. В этот вечер мужчина был пьян, в квартире у супругов возникла ссора. Об этом говорится на странице пользовательницы Дарьи Петрик в Инстаграме.

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Девушке 27 лет, ее зовут Дарья Конева (Нестеренко). Ее муж был в нетрезвом состоянии, спровоцировав ссору, он начал швырять ее по квартире, давать пощечины, выкручивая руки. Это все происходило на глазах у годовалой дочери, которая от увиденного была просто в ужасной истерике,

– говорится в сообщении.

На просьбу Дарьи успокоиться хотя бы ради ребенка мужчина продолжал еще больше издеваться, забрал у нее телефон. Этим он лишил ее возможности сделать звонок о помощи, постоянно угрожая, что убьет ее, а ребенка оставит себе.

Далее Дарья выбежала на балкон, стала звать на помощь и просила людей вызвать полицию. Мужчина побежал за ней и приказывал замолчать, потому что выбросит из окна. Соседи слышали эти крики.

В итоге мужчина схватил Дашу на руки и выбросил с балкона 4 этажа.

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Фото пострадавшей Дарьи из больницы / Соцсети

​Женщина получила многочисленные травмы / Фото из соцсетей

На глухой звук и шум сбежались все соседи и увидели, что женщина лежит на земле. Дарья была в сознании и просила о помощи. Она просила соседку забрать ее дочь из квартиры.

Мужчина же некоторое время оставался в квартире, он выбежал позже, когда соседка начала делать попытки позвонить в скорую и полицию. Тогда он начал выхватывать телефон из ее рук и говорил, что сначала он позвонит своему отцу.

В результате полицию и медиков вызвали соседи из дома напротив.

Какие травмы получила женщина:

переломы ребер;

пробитое легкое;

сломанная в нескольких местах рука;

открытый перелом руки;

травма головы;

множественные гематомы и ссадины;

у нее подавленное состояние, не говоря уже о моральном состоянии ребенка, который также нуждается в помощи специалиста.

Что известно о мужчине-полицейском

Его зовут Алексей Конев.

Он является сержантом полиции и служит в Северодонецком городском отделении полиции.

Его отчим – подполковник полиции, тоже работает в управлении одним из руководителей.

"Семья потенциального убийцы, который покушался на жизнь этой хрупкой девочки, выдвигает свою версию, что это была попытка суицида с ее стороны, и тем самым хотят замять это дело, прикрыв своего сына. Доказательством этого является то, что он находится на свободе (якобы дома у родителей), хотя должен быть под стражей до выяснения обстоятельств. Также не сделано ни одной экспертизы о его состоянии", – говорится в инстаграм-сообщении.

Что говорят правоохранители

Государственное бюро расследований уже открыло уголовное производство по делу и рассматривает эту историю. Впрочем, о подозрении полицейскому Коневу никто не сообщал и не задерживал.

Производство было зарегистрировано еще 9 июня. Сейчас правоохранители продолжают вести досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства происшествия.