У Сєвєродонецьку, що на Луганщині поліцейський з балкону 4 поверху викинув власну дружину. 27-річну жінку звати Дарина, вона зараз перебуває у лікарні з численними травмами. Замах на вбивство відбувся на очах в однорічної дівчинки – дитини подружжя.

Як все відбувалося

Інцидент стався близько 2 ночі 9 червня на вулиці Менделєєва. У цей вечір чоловік був п’яний, у квартирі у подружжя виникла сварка. Про це мовиться на сторінці користувачки Дарії Петрик в Інстаграмі.

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Дівчині 27 років, її звуть Дарина Конєва (Нестеренко). Її чоловік був у нетверезому стані, спровокувавши сварку, він почав жбурляти її по квартирі, давати ляпаси, викручуючи руки. Це все відбувалося на очах в однорічної дочки, яка від побаченого була просто в жахливій істериці,

– мовиться у дописі.

На прохання Дарини заспокоїтися хоча б заради дитини чоловік продовжував ще більше знущатися, забрав у неї телефон. Цим він позбавив її можливості зробити дзвінок про допомогу, постійно погрожуючи, що вб'є її, а дитину залишить собі.

Далі Дарина вибігла на балкон, почала кликати на допомогу і просила людей викликати поліцію. Чоловік побіг за нею і наказував замовкнути, бо викине з вікна. Сусіди чули ці крики.

У підсумку чоловік схопив Дарину на руки і викинув з балкона 4 поверху.

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Фото постраждалої Дарини з лікарні / Соцмережі



Жінка отримала численні травми / Фото з соцмереж

На глухий звук і шум збіглися всі сусіди та побачили, що жінка лежить на землі. Дарина була при свідомості й благала про допомогу. Вона просила сусідку забрати її доньку з квартири.

Чоловік же якийсь час залишався в квартирі, він вибіг пізніше, коли сусідка почала робити спроби зателефонувати до швидкої і поліції. Тоді він почав вихоплювати телефон з її рук і казав, що спочатку він зателефонує своєму татові.

В результаті поліцію та медиків викликали сусіди з будинку навпроти.

Які травми отримала жінка:

переломи ребер;

пробита легеня;

Зламана у декількох місцях рука;

відкритий перелом руки;

травма голови;

множинні гематоми і садна;

у неї пригнічений стан, не кажучи вже про моральний стан дитини, яка також потребує допомоги фахівця.

Що відомо про чоловіка-поліцейського

Його звати Олексій Конєв.

Він є сержантом поліції та служить у Сєвєродонецькому міському відділку поліції.

Його вітчим – підполковник поліції, теж працює в управлінні одним з керівників.

"Сім'я потенційного вбивці, який зазіхав на життя цієї тендітної дівчинки, висуває свою версію, що це була спроба суїциду з її боку, і тим самим хочуть зам'яти цю справу, прикривши свого сина. Доказом цього є те, що він перебуває на волі (нібито вдома у батьків), хоча повинен бути під вартою до з'ясування обставин. Також не зроблено жодної експертизи про його стан", – мовиться в інстаграм-дописі.

Що кажуть правоохоронці

Державне бюро розслідувань вже відкрило кримінальне провадження у справі та розглядає цю історію. Втім, про підозру поліцейському Конєву ніхто не повідомляв і не затримував.

Провадження було зареєстроване ще 9 червня. Зараз правоохоронці продовжують вести досудове розслідування, встановлюються всі обставини події.