Схожий до подій у Кагарлику випадок стався на Закарпатті, а саме у селищі Міжгір’я. Зокрема, так переконує місцева дівчина, що назвалася Валерією. За словами потерпілої, її сильно побили у відділку поліції. А постраждала вона від рук поліцейської.

Побиття дівчини на Закарпатті: що відомо

Про інцидент розповіла сама Валерія. Ролик із її розповіддю з’явився на ютьюб-каналі "Народний контроль Закарпаття". Крім того, на відео вона показала ушкодження.

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За словами дівчини, ці події трапилися уночі проти 14 червня. Спершу у неї та інших дівчат трапився конфлікт з місцевими хлопцями. Останні, використовуючи ненормативну лексику, почали їх ображати та загалом поводилися агресивно. Тому Валерія вирішила по допомогу звернутися до поліції.

Зрештою правоохоронці приїхали та її з одним із хлопців забрали до відділку. Але там, переконує дівчина, замість того, щоб з’ясувати всі обставини, поліцейська закрила її у кімнаті та почала допитувати.

Більше того, продовжує потерпіла, під час того, як вона розмовляла з правоохоронницею, вищезазначений хлопець залетів у кімнату та почав її ображати. Водночас усі поліцейські ніяк цьому не перешкоджали та мовчали. А один із чоловіків сміявся.

Потім вона почала на мене наїжджати, почала обзивати сиротою. "Я повинна через тебе вставати, не висипатися"... Вона подряпала мене, вдарила по обличчю, штовхнула в стіну, почала мене бити. Я тримала її руки, щоб вона мене не била. Але мене вона почала штовхати в живіт,

– зазначила дівчина та додає, що після слів: "Це ваша робота" поліцейська стала ще більш агресивною.

Зрештою, після інциденту дівчині довелося колоти заспокійливе, оскільки у неї є проблеми зі здоров'ям.

Валерія каже, що знову звернулася в поліцію, де з неї "зняли" побої. В Головному управлінні поліції Закарпатській області повідомили, що почали службове розслідування за фактом інциденту.

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Коротко про події в Кагарлику: