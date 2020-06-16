Девушка говорит, что ее избили в отделении на Закарпатье: удары наносила полицейская
Похожий на события в Кагарлыке случай произошел на Закарпатье, а именно в поселке Межгорье. В частности, так убеждает местная девушка, назвавшаяся Валерией. По словам потерпевшей, ее сильно избили в отделении полиции. А пострадала она от рук полицейской.
Избиение девушки на Закарпатье: что известно
Об инциденте рассказала сама Валерия. Ролик с ее рассказом появился на ютьюб-канале "Народный контроль Закарпатья". Кроме того, на видео она показала повреждения.
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По словам девушки, эти события случились в ночь на 14 июня. Сначала у нее и других девушек произошел конфликт с местными ребятами. Последние, используя ненормативную лексику, начали их оскорблять и в целом вели себя агрессивно. Поэтому Валерия решила обратиться за помощью в полицию.
В конце концов, правоохранители приехали и ее с одним из парней забрали в участок. Но там, убеждает девушка, вместо того, чтобы выяснить все обстоятельства, полицейская закрыла ее в комнате и начала допрашивать.
Более того, продолжает потерпевшая, во время того, как она разговаривала с правоохранителем, вышеупомянутый парень залетел в комнату и начал ее оскорблять. В то же время все полицейские никак этому не препятствовали и молчали. А один из мужчин смеялся.
Потом она начала на меня наезжать, начала обзывать сиротой. "Я должна из-за тебя вставать, не высыпаться"... Она поцарапала меня, ударила по лицу, толкнула в стену, начала меня бить. Я держала ее руки, чтобы она меня не била. Но меня она начала толкать в живот,
– отметила девушка и добавляет, что после слов: "Это ваша работа" полицейская стала еще более агрессивной.
В конце концов, после инцидента девушке пришлось колоть успокоительное, поскольку у нее есть проблемы со здоровьем.
Валерия говорит, что снова обратилась в полицию, где с нее "сняли" побои. В Главном управлении полиции Закарпатской области сообщили, что начали служебное расследование по факту инцидента.
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Девушка рассказала, что ее избили в отделении полиции на Закарпатье: смотрите видео
Коротко о событиях в Кагарлыке:
- 25 мая правоохранители в Кагарлыке вызвали местную жительницу на допрос в полицию как свидетеля. Женщину пытали и насиловали несколько часов.
- Обвиняемые – 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив и 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима.
- Тогда в отделении полиции был еще один мужчина, которого правоохранители также избили. Ему на голову надевали противогаз и били дубинками. У мужчины сломаны ребра и нос.
- 26 мая обоим подозреваемым избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога. Подозреваемые своей вины не признают.
- Отделения Кагарлыкской полиции расформировали, а его сотрудников отправят на переаттестацию. В то же время в Раде начали собирать голоса за отставку главы МВД Арсена Авакова.