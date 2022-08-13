Тем временем точное количество жертв на временно оккупированных территориях, прежде всего в Мариуполе и Волновахе, установить невозможно.

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Как прошли минувшие сутки в Донецкой области

Ночью 12 августа оккупанты нанесли ракетные удары по базе отдыха в Курахово и жилому частному сектору в Торецке.

Тем временем Авдеевку, Бахмут, Краматорск и села Первомайское, Марьинка, Галицыновка, Карловка, Яковлевка россияне беспощадно обстреливали из артиллерии, РСЗО "Град", "Ураган" и "Смерч".

Повреждены 18 частных жилых домов, две многоэтажки, хозяйственная постройка, помещение ЧАО "АКХЗ", детский сад.

Всего за прошедшие сутки россияне убили 5 мирных жителей Донбасса:

2 в Краматорске,

1 в Бахмуте,

1 в Курахово,

1 в Кодеме.

Еще 35 человек получили ранения.

Среди раненых – дети

Источники в Донецкой ОВА рассказали, что в результате вражеских обстрелов в Краматорске была ранена 11-летняя девочка, а в городе Бахмут ранения получили двое детей в возрасте 15 и 9 лет.

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