Тем временем точное количество жертв на временно оккупированных территориях, прежде всего в Мариуполе и Волновахе, установить невозможно.
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Как прошли минувшие сутки в Донецкой области
Ночью 12 августа оккупанты нанесли ракетные удары по базе отдыха в Курахово и жилому частному сектору в Торецке.
Тем временем Авдеевку, Бахмут, Краматорск и села Первомайское, Марьинка, Галицыновка, Карловка, Яковлевка россияне беспощадно обстреливали из артиллерии, РСЗО "Град", "Ураган" и "Смерч".
Повреждены 18 частных жилых домов, две многоэтажки, хозяйственная постройка, помещение ЧАО "АКХЗ", детский сад.
Всего за прошедшие сутки россияне убили 5 мирных жителей Донбасса:
- 2 в Краматорске,
- 1 в Бахмуте,
- 1 в Курахово,
- 1 в Кодеме.
Еще 35 человек получили ранения.
Среди раненых – дети
Источники в Донецкой ОВА рассказали, что в результате вражеских обстрелов в Краматорске была ранена 11-летняя девочка, а в городе Бахмут ранения получили двое детей в возрасте 15 и 9 лет.
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