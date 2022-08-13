Тим часом точну кількість жертв на тимчасово окупованих територіях, насамперед у Маріуполі та Волновасі, встановити неможливо.

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Як пройшла минула доба на Донеччині

Вночі 12 серпня окупанти завдали ракетних ударів по базі відпочинку у Кураховому та житловому приватному сектору Торецьку.

Тим часом Авдіївку, Бахмут, Краматорськ та села Первомайське, Мар’їнка, Галіцинівка, Карлівка, Яковлівка росіяни безщадно обстрілювали з артилерії, РСЗВ "Град", "Ураган" та "Смерч".

Пошкоджено 18 приватних житлових будинків, дві багатоповерхівки, господарча споруда, приміщення ПРАТ "АКХЗ", дитячий садок.

Загалом минулої доби росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини:

2 у Краматорську,

1 у Бахмуті,

1 у Кураховому,

1 у Кодемі.

Ще 35 людей зазнали поранень.

Серед поранених – діти

Джерела у Донецькій ОВА розповіли, що внаслідок ворожих обстрілів у Краматорську була поранена 11-річна дівчинка, а в місті Бахмут поранень зазнали двоє дітей віком 15 та 9 років.

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