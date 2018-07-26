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ДТП З HUMMER У КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Скандальная экс-помощница Трампа выпустит книгу "Звихнений"

17 Читати новину українською
Омароса Ньюмен
Омароса Ньюмен / money.cnn.com

Экс-сотрудница Белого дома Омароса Ньюмен в мемуарах расскажет о работе в администрации президента США Дональда Трампа.

Об этом пишет "Голос Америки".

Мемуары увидят свет 14 августа во названием "Unhinged: An Insider's Account of the Trump White House ( "Помешанный: Инсайдерская оценка Белого дома Трампа").

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В книге должны приоткрыть завесу на роль Ньюмен в политическомподъеме Трампа, от ее участия в предвыборной кампании, где она помогала налаживать контакт с афроамериканскими избирателями, к ее роли в в аппарате Белого дома.

Ньюмен покинула Белый дом в декабре 2017 года и вернулась на реалити-шоу через два месяца. Она появилась в программе CBS Big Brother ( "Большой брат"), где она привлекла внимание СМИ, осудив Трампа и его администрацию.

Теги: Дональд Трамп Новости США Новости политики
Источник: 24 Канал
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