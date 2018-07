Скандальна екс-помічниця Трампа випустить книгу "Звихнений"

Екс-працівниця Білого дому Омароса Ньюмен в мемуарах розповість про роботу в адміністрації президента США Дональда Трампа.

Про це пише "Голос Америки".

Мемуари побачать світ 14 серпня під назвою "Unhinged: An Insider’s Account of the Trump White House ("Звихнений: Інсайдерська оцінка Білого дому Трампа").

У книзі мають привідкрити завісу на роль Ньюмен у політичному підйомі Трампа, від її участі передвиборчій кампанії, де вона допомагала налагоджувати контакт із афроамериканськими виборцями, до її ролі в в апараті Білого дому.

Ньюмен покинула Білий дім в грудні 2017-го та повернулась на реаліті-шоу через два місяці. Вона з'явилася у програмі CBS Big Brother ("Великий брат"), де вона привернула увагу ЗМІ, засудивши Трампа та його адміністрацію.