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ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Скандальна екс-помічниця Трампа випустить книгу "Звихнений"

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Омароса Ньюмен
Омароса Ньюмен / money.cnn.com

Екс-працівниця Білого дому Омароса Ньюмен в мемуарах розповість про роботу в адміністрації президента США Дональда Трампа.

Про це пише "Голос Америки".

Мемуари побачать світ 14 серпня під назвою "Unhinged: An Insider’s Account of the Trump White House ("Звихнений: Інсайдерська оцінка Білого дому Трампа").

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У книзі мають привідкрити завісу на роль Ньюмен у політичному підйомі Трампа, від її участі передвиборчій кампанії, де вона допомагала налагоджувати контакт із афроамериканськими виборцями, до її ролі в в апараті Білого дому.

Ньюмен покинула Білий дім в грудні 2017-го та повернулась на реаліті-шоу через два місяці. Вона з'явилася у програмі CBS Big Brother ("Великий брат"), де вона привернула увагу ЗМІ, засудивши Трампа та його адміністрацію.

Теги: Новини політики Новини США Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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