ЗМІ оприлюднили запис розмови Трампа та його екс-адвоката щодо виплати для екс-моделі Playboy

Аудіозапис, який для CNN надіслав Ланні Девіс, юрист, що представляє інтереси екс-адвоката Трампа, був таємно зроблений Коеном за два місця до президентських виборів у США в 2016 році.

Діалоги у записі, який оприлюднив телеканал, іноді заплутані, але з них можна почути деякі відомості про платежі для Макдугал, жінки, яка заявила, що десять років тому мала роман з майбутнім президентом США.

Так, Коен повідомив Трампу про необхідність "створення компанії для передачі всієї цієї інформації про нашого товариша Давида". Ймовірно, йдеться про керівника видання American Media Девіда Пекере. Саме це видання купило права на історію екс-моделі Playboy Макдугал, позбавивши її можливості розповісти про стосунки з Трампом.

Окрім того, на записі чути, як Коен каже "нам доведеться заплатити", на що Трамп відповідає "заплати готівкою". Проте його репліку чути погано, тому незрозуміло, чи дійсно Трамп наказав платити. Окрім того, аудіо обрізане, тож невідомо, що було сказано далі.

Натомість адвокат глави Білого дому Руді Джуліані запевнив в інтерв'ю Fox News, що на аудіозаписі Трамп говорить Коену "не платити готівкою".

"Я згоден з тим, що цей аудіозапис трохи нерозбірливий, але я запевняю вас, що ми прослухали його багато, і з розшифровки одразу зрозуміло, що президент Трамп каже "не плати готівкою", – висловився Джуліані.

Глава Білого дому у свою чергу розкритикував свого колишнього юриста за зроблений запис і зазначив, що вчинок Коена його засмучує. Про це Трамп написав у Twiiter після оприлюднення аудіофайлу в ефірі CNN.

Який юрист записує (розмови – "24") з клієнтами? Так сумно! Це перший такий випадок? Я про таке ніколи не чув. І чому цей аудіозапис так різко обривається тоді, коли я, можливо, кажу щось позитивне?

– обурився президент США.

