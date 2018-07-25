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ЗМІ оприлюднили запис розмови Трампа та його екс-адвоката щодо виплати для екс-моделі Playboy

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Скандальний запис розмови Трампа та його екс-адвоката лунав у прайм-таймі на CNN
Скандальний запис розмови Трампа та його екс-адвоката лунав у прайм-таймі на CNN / the hill

25 липня американський телеканал CNN запустив у прямому ефірі секретний запис розмови Дональда Трампа зі своїм колишнім адвокатом Майклом Коеном, на якому вони, ймовірно, обговорюють питання про виплати за мовчання екс-моделі Playboy Карен Макдугал.

Аудіозапис, який для CNN надіслав Ланні Девіс, юрист, що представляє інтереси екс-адвоката Трампа, був таємно зроблений Коеном за два місця до президентських виборів у США в 2016 році.

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Діалоги у записі, який оприлюднив телеканал, іноді заплутані, але з них можна почути деякі відомості про платежі для Макдугал, жінки, яка заявила, що десять років тому мала роман з майбутнім президентом США.

Так, Коен повідомив Трампу про необхідність "створення компанії для передачі всієї цієї інформації про нашого товариша Давида". Ймовірно, йдеться про керівника видання American Media Девіда Пекере. Саме це видання купило права на історію екс-моделі Playboy Макдугал, позбавивши її можливості розповісти про стосунки з Трампом.

Окрім того, на записі чути, як Коен каже "нам доведеться заплатити", на що Трамп відповідає "заплати готівкою". Проте його репліку чути погано, тому незрозуміло, чи дійсно Трамп наказав платити. Окрім того, аудіо обрізане, тож невідомо, що було сказано далі.

Натомість адвокат глави Білого дому Руді Джуліані запевнив в інтерв'ю Fox News, що на аудіозаписі Трамп говорить Коену "не платити готівкою".

"Я згоден з тим, що цей аудіозапис трохи нерозбірливий, але я запевняю вас, що ми прослухали його багато, і з розшифровки одразу зрозуміло, що президент Трамп каже "не плати готівкою", – висловився Джуліані.

Глава Білого дому у свою чергу розкритикував свого колишнього юриста за зроблений запис і зазначив, що вчинок Коена його засмучує. Про це Трамп написав у Twiiter після оприлюднення аудіофайлу в ефірі CNN.

Який юрист записує (розмови – "24") з клієнтами? Так сумно! Це перший такий випадок? Я про таке ніколи не чув. І чому цей аудіозапис так різко обривається тоді, коли я, можливо, кажу щось позитивне? 
– обурився президент США.

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Нагадаємо, нещодавно ЗМІ повідомили про існування скандального аудіозапису розмови між Майклом Коеном та Дональдом Трампом про виплати за мовчання колишньої моделі Playboy Карен Макдугал, яка заявляла, що у неї були стосунки з лідером США у 2006 році, після того, як він одружився з Меланією Трамп.

Свого часу історію Карен за 150 тисяч доларів купив близький друг американського президента, видавець American Media Девід Пекер. Однак зробив він це виключно для того, щоб рукопис не потрапив у відкритий доступ.

Теги: Новини політики Новини США Дональд Трамп Скандал Гроші
Джерело: 24 Канал
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