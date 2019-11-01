"Слуга народа" обсудит секс-скандал с Яременко в Раде: когда и как

Депутатская фракция партии "Слуга народа" может собраться на заседание в четверг, 7 ноября, чтобы обсудить скандал, возникший из-за интимной переписки их нардепа Богдана Яременко в Верховной Раде.

Первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко рассказал, что 7 ноября – не окончательная дата, передает Укринформ. Все зависит от того, сколько "слуг" сможет прийти на заседание относительно Яременко.

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"Мы планировали на четверг. Но опять же будем определяться будут ли депутаты в достаточном количестве в Киеве. Поэтому что есть еще различные комитеты, международная деятельность и т.д.", – сказал Корниенко.

По его словам, настроение у членов фракции больше на работу, чем на выяснение отношений. Однако, при обсуждении интимного скандала с Яременко каждый из "слуг народа" может поднять любой вопрос.

У нас же тоже свобода высказывания, демократия. У нас во фракции любой человек может нарушить любой вопрос... Но у нас не правоохранительный орган, поэтому это будет просто политический разговор между коллегами по фракции,

– добавил Корниенко.

Также заместитель председателя фракции подчеркнул, что Яременко не будут исключать из "Слуги народа".

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К слову, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия ранее заявлял, что политсила планирует наказать Яременко. В частности, для Яременко есть три возможных варианта развития событий:

уйти с должности председателя комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества;

уйти из фракции "Слуга народа";

добровольно сложить депутатский мандат.

Что известно о скандале с Яременко?