"Слуга народа" обсудит секс-скандал с Яременко в Раде: когда и как
Депутатская фракция партии "Слуга народа" может собраться на заседание в четверг, 7 ноября, чтобы обсудить скандал, возникший из-за интимной переписки их нардепа Богдана Яременко в Верховной Раде.
Первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко рассказал, что 7 ноября – не окончательная дата, передает Укринформ. Все зависит от того, сколько "слуг" сможет прийти на заседание относительно Яременко.
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"Мы планировали на четверг. Но опять же будем определяться будут ли депутаты в достаточном количестве в Киеве. Поэтому что есть еще различные комитеты, международная деятельность и т.д.", – сказал Корниенко.
По его словам, настроение у членов фракции больше на работу, чем на выяснение отношений. Однако, при обсуждении интимного скандала с Яременко каждый из "слуг народа" может поднять любой вопрос.
У нас же тоже свобода высказывания, демократия. У нас во фракции любой человек может нарушить любой вопрос... Но у нас не правоохранительный орган, поэтому это будет просто политический разговор между коллегами по фракции,
– добавил Корниенко.
Также заместитель председателя фракции подчеркнул, что Яременко не будут исключать из "Слуги народа".
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К слову, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия ранее заявлял, что политсила планирует наказать Яременко. В частности, для Яременко есть три возможных варианта развития событий:
- уйти с должности председателя комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества;
- уйти из фракции "Слуга народа";
- добровольно сложить депутатский мандат.
Что известно о скандале с Яременко?
- 30 октября Яременко переписывался с проститутками прямо во время заседания парламента. Нардеп спрашивал девушек о стоимости услуг и сколько денег в месяц им нужно.
- После публикации фото этих переписок, Яременко начал убеждать, что совершил сознательную провокацию в отношении журналистов, и позволил сфотографировать сфабрикованные "переписки".
- Через несколько часов он убрал свое сообщение о провокации с фейсбук-страницы. Зато попросил прощения у семьи, фракции и президента.
- Уже 31 октября Яременко выступил с трибуны парламента и назвал уголовным преступлением то, что журналисты обнародовали его частную переписку. Он пригрозил им ответственностью в виде 3-7 лет за решеткой.