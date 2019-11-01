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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      "Слуга народу" обговорить секс-скандал з Яременком у Раді: коли і як

      82 Читать новость на русском
      Секс-скандал з Яременком обговорять на засіданні "Слуги народу"
      Секс-скандал з Яременком обговорять на засіданні "Слуги народу" / Фото з Facebook

      Депутатська фракція партії "Слуга народу" може зібратися на засідання у четвер, 7 листопада, аби обговорити скандал, що виник через інтимні листування їх нардепа Богдана Яременка у Верховній Раді.

      Перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко розповів, що 7 листопада - не остаточна дата, передає Укрінформ. Усе залежить від того, скільки "слуг" зможе прийти на засідання щодо Яременка.

      Цікаво: Богдан Яременко втрапив у секс-скандал: що відомо про нардепа від "Слуги народу"

      "Ми планували на четвер. Але знову ж таки будемо визначатися чи будуть депутати в достатній кількості у Києві. Тому ще є різні комітети, є міжнародна діяльність тощо", – сказав Корнієнко.

      За його словами, настрій у членів фракції більше на роботу, аніж на з'ясування стосунків. Проте, під час обговорення інтимного скандалу з Яременком кожен зі "слуг народу" може підняти будь-яке питання. 

      У нас же теж свобода висловлювання, демократія. У нас у фракції будь-яка людина може порушити будь-яке питання... Але у нас не правоохоронний орган, тому це буде просто політична розмова між колегами по фракції,
      – додав Корнієнко.

      Також заступник голови фракції наголосив, що Яременка не будуть виключати зі "Слуги народу".

      До теми: Інтимне листування Яременка: нардепа змусив вибачитися пранкер-"Рябошапка" – фотодоказ

      До слова, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія раніше заявляв, що політсила планує покарати Яременка. Зокрема, для Яременка є три можливі варіанти розвитку подій:

      • піти з посади голови комітету ВР з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва;
      • піти з фракції "Слуга народу";
      • добровільно скласти депутатський мандат.

      Що відомо про скандал з Яременком?

      • 30 жовтня Яременко листувався з повіями просто під час засідання парламенту. Нардеп запитував дівчат про вартість послуг та скільки грошей на місяць їм потрібно.
      • Після публікації цих фотолистувань, Яременко почав переконувати, що вчинив свідому провокацію щодо журналістів, і дозволив сфотографувати сфабриковане "листування".
      • Через декілька годин він прибрав свій допис про провокації з фейсбук-сторінки. Натомість попросив вибачення у сім’ї, фракції та президента.
      • Вже 31 жовтня Яременко виступив з трибуни парламенту та назвав кримінальним злочином те, що журналісти оприлюднили його приватне листування. Він пригрозив їм відповідальністю у вигляді 3 – 7 років за ґратами.
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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Секс-скандал Богдан Яременко Олександр Корнієнко Слуга народу
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