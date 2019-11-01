"Слуга народу" обговорить секс-скандал з Яременком у Раді: коли і як
Депутатська фракція партії "Слуга народу" може зібратися на засідання у четвер, 7 листопада, аби обговорити скандал, що виник через інтимні листування їх нардепа Богдана Яременка у Верховній Раді.
Перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко розповів, що 7 листопада - не остаточна дата, передає Укрінформ. Усе залежить від того, скільки "слуг" зможе прийти на засідання щодо Яременка.
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"Ми планували на четвер. Але знову ж таки будемо визначатися чи будуть депутати в достатній кількості у Києві. Тому ще є різні комітети, є міжнародна діяльність тощо", – сказав Корнієнко.
За його словами, настрій у членів фракції більше на роботу, аніж на з'ясування стосунків. Проте, під час обговорення інтимного скандалу з Яременком кожен зі "слуг народу" може підняти будь-яке питання.
У нас же теж свобода висловлювання, демократія. У нас у фракції будь-яка людина може порушити будь-яке питання... Але у нас не правоохоронний орган, тому це буде просто політична розмова між колегами по фракції,
– додав Корнієнко.
Також заступник голови фракції наголосив, що Яременка не будуть виключати зі "Слуги народу".
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До слова, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія раніше заявляв, що політсила планує покарати Яременка. Зокрема, для Яременка є три можливі варіанти розвитку подій:
- піти з посади голови комітету ВР з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва;
- піти з фракції "Слуга народу";
- добровільно скласти депутатський мандат.
Що відомо про скандал з Яременком?
- 30 жовтня Яременко листувався з повіями просто під час засідання парламенту. Нардеп запитував дівчат про вартість послуг та скільки грошей на місяць їм потрібно.
- Після публікації цих фотолистувань, Яременко почав переконувати, що вчинив свідому провокацію щодо журналістів, і дозволив сфотографувати сфабриковане "листування".
- Через декілька годин він прибрав свій допис про провокації з фейсбук-сторінки. Натомість попросив вибачення у сім’ї, фракції та президента.
- Вже 31 жовтня Яременко виступив з трибуни парламенту та назвав кримінальним злочином те, що журналісти оприлюднили його приватне листування. Він пригрозив їм відповідальністю у вигляді 3 – 7 років за ґратами.