"Слуга народу" обговорить секс-скандал з Яременком у Раді: коли і як

Депутатська фракція партії "Слуга народу" може зібратися на засідання у четвер, 7 листопада, аби обговорити скандал, що виник через інтимні листування їх нардепа Богдана Яременка у Верховній Раді.

Перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко розповів, що 7 листопада - не остаточна дата, передає Укрінформ. Усе залежить від того, скільки "слуг" зможе прийти на засідання щодо Яременка.

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"Ми планували на четвер. Але знову ж таки будемо визначатися чи будуть депутати в достатній кількості у Києві. Тому ще є різні комітети, є міжнародна діяльність тощо", – сказав Корнієнко.

За його словами, настрій у членів фракції більше на роботу, аніж на з'ясування стосунків. Проте, під час обговорення інтимного скандалу з Яременком кожен зі "слуг народу" може підняти будь-яке питання.

У нас же теж свобода висловлювання, демократія. У нас у фракції будь-яка людина може порушити будь-яке питання... Але у нас не правоохоронний орган, тому це буде просто політична розмова між колегами по фракції,

– додав Корнієнко.

Також заступник голови фракції наголосив, що Яременка не будуть виключати зі "Слуги народу".

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До слова, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія раніше заявляв, що політсила планує покарати Яременка. Зокрема, для Яременка є три можливі варіанти розвитку подій:

піти з посади голови комітету ВР з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва;

піти з фракції "Слуга народу";

добровільно скласти депутатський мандат.

Що відомо про скандал з Яременком?