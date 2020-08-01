Смерть 3-летнего Мусы Сулейманова: убийство или случайная гибель – причины трагедии
В оккупированном Крыму нашли тело 3-летнего сына пленника Кремля Руслана Сулейманова. Муса Сулейманов внезапно исчез из собственного двора, когда его мама отошла на несколько минут. Жители Крыма и активисты не верят в то, что смерть была случайной.
Могли ли Мусу Сулейманова убить – читайте в программе "Крым. Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы".
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По словам волонтеров, таких массовых поисков в Крыму еще не было. Мусу Сулейманова искали более 3 тысяч человек. Его через 3 дня нашли в сточной яме возле дома.
Яма была закрыта, – волонтеры
Как утверждают волонтеры, яма, в которой нашли мальчика, была закрыта. Это и было причиной таких долгих поисков ребенка.
Яму исследовали волонтеры, исследовал следственный комитет. Ее осматривали, просвечивали, но не выкачивали. Почему? Потому что все время яма была закрыта,
– рассказал сокоординатор крымскотатарской группы волонтеров Эрнест Установ.
Вывод судмедэкспертизы: Муса утонул. Следов насильственной смерти не обнаружили. Представители следствия объяснили, почему мальчика не могли найти, хотя и яму осматривали не раз.
"При утоплении труп расположен на дне, поэтому мы сразу не смогли увидеть. Яма незначительного размера, поэтому проверка подручными предметами, которую тоже проводили, результатов не давала", – сказал руководитель следственного отдела Следственного комитета России в Крыму Михаил Шичкин.
Яма, в которой нашли Мусу Сулейманова / Фото perec.info
Яма была накрыта деревянным щитом, вес которого 8 килограммов. Также рассматривают версию, что мальчик сам сдвинул этот щит.
В эфире подконтрольного Кремлю канала "Крым 24" обсуждали трагедию и вопрос безопасности детей. О том, что Сулеймановы являются родственниками политзаключенного – не сказали. Согласно закону, ответственность для родственников предусмотрена как уголовным, так и административным Кодексом.
Могли ли тело мальчика подбросить в яму
Некоторые люди, которые следили за поисками, думают, что тело Мусы могли подбросить в яму. Волонтеры, которые занимались поисками считают, что это невозможно.
"В течение 2 суток вокруг этой ямы были минимум 200 человек: волонтеры, близкие люди, родственники. Она расположена возле дома, ее видно, яма все время в поле зрения. Это абсолютно придуманная вещь", – сказал Эрнест Установ.
Муса Сулейманов / Фото qha.com
Следователи рассматривали несколько версий исчезновения Мусы. Среди них была и версия, что родственники могли спрятать ребенка, чтобы привлечь внимание к судьбе его отца. Политзаключенного допрашивали в СИЗО, а маму Мусы привозили на полиграф.
Руслана Сулейманова не отпустили на похороны сына
Адвокат Руслана Сулейманова пытался добиться, чтобы его отпустили на похороны сына. Однако этого не позволили сделать.
В такой траурный день для всего Крыма Руслан не может быть рядом с семьей,
– сказал активист Мустафа Сейдалиев.
Проститься с Мусой собрались 5 тысяч человек разной национальности. Мужчины выстроились вдоль дороги на несколько километров, чтобы каждый смог пронести носилки с телом мальчика.
Смерть Мусы Сулейманова: главное
- Тело 3-летнего сына пленника Кремля Руслана Сулейманова нашли 26 июля в оккупированном Крыму. Муса Сулейманов пропал из собственного двора, его искали 3 дня. На поиски собрались ориентировочно 3 тысячи человек.
- Поисковую операцию не прекращали ни днем, ни ночью. Искали ребенка во всех сточных ямах и туалетах, но усилия были напрасными.
- В сточной яме возле дома все же впоследствии нашли 3-летнего мальчика. По предварительной информации, признаков насильственной смерти на теле мальчика не обнаружено.
- Оккупационные "власти" Крыма заявили, что причиной смерти Мусы Сулейманова стало утопление.