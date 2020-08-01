В оккупированном Крыму нашли тело 3-летнего сына пленника Кремля Руслана Сулейманова. Муса Сулейманов внезапно исчез из собственного двора, когда его мама отошла на несколько минут. Жители Крыма и активисты не верят в то, что смерть была случайной.

Могли ли Мусу Сулейманова убить – читайте в программе "Крым. Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы".

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По словам волонтеров, таких массовых поисков в Крыму еще не было. Мусу Сулейманова искали более 3 тысяч человек. Его через 3 дня нашли в сточной яме возле дома.

Яма была закрыта, – волонтеры

Как утверждают волонтеры, яма, в которой нашли мальчика, была закрыта. Это и было причиной таких долгих поисков ребенка.

Яму исследовали волонтеры, исследовал следственный комитет. Ее осматривали, просвечивали, но не выкачивали. Почему? Потому что все время яма была закрыта,

– рассказал сокоординатор крымскотатарской группы волонтеров Эрнест Установ.

Вывод судмедэкспертизы: Муса утонул. Следов насильственной смерти не обнаружили. Представители следствия объяснили, почему мальчика не могли найти, хотя и яму осматривали не раз.

"При утоплении труп расположен на дне, поэтому мы сразу не смогли увидеть. Яма незначительного размера, поэтому проверка подручными предметами, которую тоже проводили, результатов не давала", – сказал руководитель следственного отдела Следственного комитета России в Крыму Михаил Шичкин.



Яма, в которой нашли Мусу Сулейманова / Фото perec.info

Яма была накрыта деревянным щитом, вес которого 8 килограммов. Также рассматривают версию, что мальчик сам сдвинул этот щит.

В эфире подконтрольного Кремлю канала "Крым 24" обсуждали трагедию и вопрос безопасности детей. О том, что Сулеймановы являются родственниками политзаключенного – не сказали. Согласно закону, ответственность для родственников предусмотрена как уголовным, так и административным Кодексом.

Могли ли тело мальчика подбросить в яму

Некоторые люди, которые следили за поисками, думают, что тело Мусы могли подбросить в яму. Волонтеры, которые занимались поисками считают, что это невозможно.

"В течение 2 суток вокруг этой ямы были минимум 200 человек: волонтеры, близкие люди, родственники. Она расположена возле дома, ее видно, яма все время в поле зрения. Это абсолютно придуманная вещь", – сказал Эрнест Установ.



Муса Сулейманов / Фото qha.com

Следователи рассматривали несколько версий исчезновения Мусы. Среди них была и версия, что родственники могли спрятать ребенка, чтобы привлечь внимание к судьбе его отца. Политзаключенного допрашивали в СИЗО, а маму Мусы привозили на полиграф.

Справка. Замглавы МИД Эмине Джапарова заявляла, что гибель в Крыму 3-летнего сына политзаключенного Руслана Сулейманова должна быть расследована и доведена к вниманию мирового сообщества.

Руслана Сулейманова не отпустили на похороны сына

Адвокат Руслана Сулейманова пытался добиться, чтобы его отпустили на похороны сына. Однако этого не позволили сделать.

В такой траурный день для всего Крыма Руслан не может быть рядом с семьей,

– сказал активист Мустафа Сейдалиев.

Проститься с Мусой собрались 5 тысяч человек разной национальности. Мужчины выстроились вдоль дороги на несколько километров, чтобы каждый смог пронести носилки с телом мальчика.

Подробнее о том, как Аксенов помогал "ДНР" захватывать Донбасс – смотрите и читайте в полном выпуске программы "Крым. Реалии" на 24 канале 1 августа в 14:30.

Смерть Мусы Сулейманова: главное