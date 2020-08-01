Смерть 3-річного Муси Сулейманова: вбивство чи випадкова загибель – причини трагедії
В окупованому Криму знайшли тіло 3-річного сина бранця Кремля Руслана Сулейманова. Муса Сулейманов раптово зник з власного подвір'я, коли його мама відійшла на кілька хвилин. Мешканці Криму та активісти не вірять у те, що смерть була випадковою.
Чи могли Мусу Сулейманова вбити – читайте у програмі "Крим. Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи".
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За словами волонтерів, таких масових пошуків у Криму ще не було. Мусу Сулейманова шукали понад 3 тисяч людей. Його через 3 дні знайшли у зливній ямі поблизу будинку.
Яма була закрита, – волонтери
Як стверджують волонтери, яма, у якій знайшли хлопчика, була закрита. Це й було причиною таких довгих пошуків дитини.
Яму досліджували волонтери, досліджував слідчий комітет. Її переглядали, просвічували, але не викачували. Чому? Тому що весь час яма була закрита,
– розповів співкоординатор кримськотатарської групи волонтерів Ернест Установ.
Висновок судмедекспертизи: Муса потонув. Слідів насильницької смерті не виявили. Представники слідства пояснили, чому хлопчика не могли знайти, хоч і яму оглядали не раз.
"При утопленні труп розташований на дні, тому ми одразу не змогли побачити. Яма незначного розміру, тому перевірка підручними предметами, яку теж проводили, результатів не давала", – керівник слідчого відділу Слідкому Росії в Криму Михайло Шичкін.
Яма, у якій знайшли Мусу Сулейманова / Фото perec.info
Яма була накрита дерев'яним щитом, вага якого 8 кілограмів. Також розглядають версію, що хлопчик сам зсунув цей щит.
В ефірі підконтрольного Кремлю каналу "Крим 24" обговорювали трагедію та питання безпеки дітей. Про те, що Сулейманови є родичами політв'язня – не сказали. Згідно з законом, відповідальність для родичів передбачененя як кримінальним, так і адміністративним Кодексом.
Чи могли тіло хлопчика підкинути в яму
Деякі люди, які стежили за пошуками, думають, що тіло Муси могли підкинути в яму. Волонтери, які займалися пошуками вважають, що це неможливо.
"Протягом 2 діб навколо цієї ями мінімум 200 людей було: волонтери, близькі люди, родичі. Вона розташована біля будинку, її видно, яма весь час в полі зору. Це абсолютно придумана річ", – сказав Ернест Установ.
Муса Сулейманов / Фото qha.com
Сладчі розглядали кілька версій зникнення Муси. Серед них була й версія, що родичі могли сховати дитину, аби привернути увагу до долі її батька. Політв'язня допитували у СІЗО, а маму Муси привозили на поліграф.
Руслана Сулейманова не відпустили на похорон сина
Адвокат Руслана Сулейманова намагався добитись, аби його відпустили на похорон сина. Однак цього не дозволили зробити.
В такий траурний день для всього Криму Руслан не може бути поряд з сім'єю,
– сказав активіст Мустафа Сейдалієв.
Попрощатися з Мусою зібрались 5 тисяч людей різної національності. Чоловіки вишикувались вздовж дороги на кілька кілометрів, аби кожен зміг пронести ноші з тілом хлопчика.
Смерть Муси Сулейманова: головне
- Тіло 3-річного сина бранця Кремля Руслана Сулейманова знайшли 26 липня в окупованому Криму. Муса Сулейманов зник з власного подвір'я, його шукали 3 дні. На пошуки зібрались орієнтовно 3 тисячі людей.
- Пошукову операцію не припиняли ані вдень, ані вночі. Шукали дитину у всіх зливних ямах та туалетах, але зусилля були марними.
- У зливній ямі біля оселі все ж згодом знайшли 3-річного хлопчика. За попередньою інформацією, ознак насильницької смерті на тілі хлопчика не виявлено.
- Окупаційна "влада" Криму заявила, що причиною смерті Муси Сулейманова стало утоплення.