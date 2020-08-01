В окупованому Криму знайшли тіло 3-річного сина бранця Кремля Руслана Сулейманова. Муса Сулейманов раптово зник з власного подвір'я, коли його мама відійшла на кілька хвилин. Мешканці Криму та активісти не вірять у те, що смерть була випадковою.

Чи могли Мусу Сулейманова вбити – читайте у програмі "Крим. Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи".

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За словами волонтерів, таких масових пошуків у Криму ще не було. Мусу Сулейманова шукали понад 3 тисяч людей. Його через 3 дні знайшли у зливній ямі поблизу будинку.

Яма була закрита, – волонтери

Як стверджують волонтери, яма, у якій знайшли хлопчика, була закрита. Це й було причиною таких довгих пошуків дитини.

Яму досліджували волонтери, досліджував слідчий комітет. Її переглядали, просвічували, але не викачували. Чому? Тому що весь час яма була закрита,

– розповів співкоординатор кримськотатарської групи волонтерів Ернест Установ.

Висновок судмедекспертизи: Муса потонув. Слідів насильницької смерті не виявили. Представники слідства пояснили, чому хлопчика не могли знайти, хоч і яму оглядали не раз.

"При утопленні труп розташований на дні, тому ми одразу не змогли побачити. Яма незначного розміру, тому перевірка підручними предметами, яку теж проводили, результатів не давала", – керівник слідчого відділу Слідкому Росії в Криму Михайло Шичкін.



Яма, у якій знайшли Мусу Сулейманова / Фото perec.info

Яма була накрита дерев'яним щитом, вага якого 8 кілограмів. Також розглядають версію, що хлопчик сам зсунув цей щит.

В ефірі підконтрольного Кремлю каналу "Крим 24" обговорювали трагедію та питання безпеки дітей. Про те, що Сулейманови є родичами політв'язня – не сказали. Згідно з законом, відповідальність для родичів передбачененя як кримінальним, так і адміністративним Кодексом.

Чи могли тіло хлопчика підкинути в яму

Деякі люди, які стежили за пошуками, думають, що тіло Муси могли підкинути в яму. Волонтери, які займалися пошуками вважають, що це неможливо.

"Протягом 2 діб навколо цієї ями мінімум 200 людей було: волонтери, близькі люди, родичі. Вона розташована біля будинку, її видно, яма весь час в полі зору. Це абсолютно придумана річ", – сказав Ернест Установ.



Муса Сулейманов / Фото qha.com

Сладчі розглядали кілька версій зникнення Муси. Серед них була й версія, що родичі могли сховати дитину, аби привернути увагу до долі її батька. Політв'язня допитували у СІЗО, а маму Муси привозили на поліграф.

Довідка. Заступниця голови МЗС Еміне Джапарова заявляла, що загибель в Криму 3-річного сина політв'язня Руслана Сулейманова повинна бути розслідувана і доведена до уваги світової спільноти.

Руслана Сулейманова не відпустили на похорон сина

Адвокат Руслана Сулейманова намагався добитись, аби його відпустили на похорон сина. Однак цього не дозволили зробити.

В такий траурний день для всього Криму Руслан не може бути поряд з сім'єю,

– сказав активіст Мустафа Сейдалієв.

Попрощатися з Мусою зібрались 5 тисяч людей різної національності. Чоловіки вишикувались вздовж дороги на кілька кілометрів, аби кожен зміг пронести ноші з тілом хлопчика.

Детальніше про те, як Аксьонов допомагав "ДНР" захоплювати Донбас – дивіться та читайте у повному випуску програми "Крим. Реалії" на 24 каналі 1 серпня о 14:30.

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