В смерти пропагандиста Россия официально обвинила украинские спецслужбы, которые вроде бы сотрудничали с Фондом борьбы с коррупцией Навального. Хотя это – полная чушь. Об этом 24 Каналу рассказал Дмитрий Гудков – российский оппозиционный политик.
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Версии о смерти Татарского
Может быть много версий по событиям в кафе, где продолжался "творческий вечер" Владлена Татарского. По словам Дмитрия Гудкова, в любом случае смерть пропагандиста имеет внутрироссийский подтекст.
"Это может быть сигнал и Пригожину, и всем "патриотам", тому же Стрелкову-Гиркину, критикующим Путина и минобороны за коррупцию в армии, за неготовность организовать военную кампанию и так далее", – отметил Дмитрий Гудков.
Но, добавил он, нельзя исключать и банальную борьбу за бюджеты, выделяемые на военные нужды и пропагандистские цели. За этим тоже идет жестокая борьба и между министерством обороны России и Евгением Пригожиным, и между Пригожиным и многими другими, так или иначе встроенными в систему и конкурирующими между собой.
Впрочем, потому, что очень мало данных о ситуации с Татарским, это пока всего лишь версии.
Российский оппозиционер о внутренних войнах в России: смотрите видео
"Война придет и в Россию"
Российские СМИ говорят, что взрыв в кафе произошел в 1,5 километра от квартиры Владимира Путина, которой сейчас владеет его бывшая жена.
Когда начинали войну, многие эксперты прогнозировали, что рано или поздно все это закончится очень плохо, и эта война в том или ином виде придет в Россию. Либо как гражданская война, либо как разборки между разными группами силовиков,
– рассказал российский оппозиционер.
По словам Гудкова, Путин, начав войну, создал такую ситуацию в России, что "плохие 90-е" покажутся "цветочками" по сравнению с тем, что начнет происходить.
Убийство могли устроить и сами "пригожинцы", подставив девушку, вручившую статуэтку со взрывчаткой Владлену Татарскому. Ибо организовав убийство кого-то из "своих", можно легко привлечь внимание к тому же Пригожину или другим выгодным внутриполитическим лицам.
Эта ситуация, по мнению оппозиционера, ослабляет российские спецслужбы, потому что в последнее время было создано много частных армий, то есть монополия на насилие и контроль силовиков разрушена.
"Чем слабее будет Путин, тем больше будет перспектив у военного поражения путинского режима, тем больше быть войн "всех против всех", –подчеркнул Гудков.
Он добавил, что сейчас в России начались серьезные внутренние проблемы и борьба за бюджет, влияние или медийные поводы, усиливающие одну или иную группировку.
Убийство Владлена Татарского: что известно
- 2 апреля в Санкт-Петербурге состоялся взрыв в кафе, где проводил свое "творческое выступление" пропагандист Владлен Татарский Вскоре после инцидента сообщили о его смерти.
- Советник Офиса Президента Михаил Подоляк прокомментировал взрыв, отметив, что причиной инцидента стали распри и раздор внутри элит России. По его словам, в России "все только начинается".
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не думает о том, что происходит в Санкт-Петербурге.