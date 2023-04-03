В смерти пропагандиста Россия официально обвинила украинские спецслужбы, которые вроде бы сотрудничали с Фондом борьбы с коррупцией Навального. Хотя это – полная чушь. Об этом 24 Каналу рассказал Дмитрий Гудков – российский оппозиционный политик.

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Версии о смерти Татарского

Может быть много версий по событиям в кафе, где продолжался "творческий вечер" Владлена Татарского. По словам Дмитрия Гудкова, в любом случае смерть пропагандиста имеет внутрироссийский подтекст.

"Это может быть сигнал и Пригожину, и всем "патриотам", тому же Стрелкову-Гиркину, критикующим Путина и минобороны за коррупцию в армии, за неготовность организовать военную кампанию и так далее", – отметил Дмитрий Гудков.

Но, добавил он, нельзя исключать и банальную борьбу за бюджеты, выделяемые на военные нужды и пропагандистские цели. За этим тоже идет жестокая борьба и между министерством обороны России и Евгением Пригожиным, и между Пригожиным и многими другими, так или иначе встроенными в систему и конкурирующими между собой.

Впрочем, потому, что очень мало данных о ситуации с Татарским, это пока всего лишь версии.

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"Война придет и в Россию"

Российские СМИ говорят, что взрыв в кафе произошел в 1,5 километра от квартиры Владимира Путина, которой сейчас владеет его бывшая жена.

Когда начинали войну, многие эксперты прогнозировали, что рано или поздно все это закончится очень плохо, и эта война в том или ином виде придет в Россию. Либо как гражданская война, либо как разборки между разными группами силовиков,

– рассказал российский оппозиционер.

По словам Гудкова, Путин, начав войну, создал такую ситуацию в России, что "плохие 90-е" покажутся "цветочками" по сравнению с тем, что начнет происходить.

Убийство могли устроить и сами "пригожинцы", подставив девушку, вручившую статуэтку со взрывчаткой Владлену Татарскому. Ибо организовав убийство кого-то из "своих", можно легко привлечь внимание к тому же Пригожину или другим выгодным внутриполитическим лицам.

Эта ситуация, по мнению оппозиционера, ослабляет российские спецслужбы, потому что в последнее время было создано много частных армий, то есть монополия на насилие и контроль силовиков разрушена.

"Чем слабее будет Путин, тем больше будет перспектив у военного поражения путинского режима, тем больше быть войн "всех против всех", –подчеркнул Гудков.

Он добавил, что сейчас в России начались серьезные внутренние проблемы и борьба за бюджет, влияние или медийные поводы, усиливающие одну или иную группировку.

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