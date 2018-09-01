Составили компанию Захарченко: сколько оккупантов на Донбассе было ликвидировано в августе

31 августа в результате взрыва в центре оккупированного Донецка погиб один из главарей пророссийских боевиков Александр Захарченко.

1 сентября стало известно, что после убийства Захарченко один из самопровозглашенных лидеров так называемой "ЛНР", опасаясь за свою жизнь, бежал из Луганска.

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Украинские защитники, в свою очередь, обнародовали данные об убитых в августе оккупантах, ряды которых в последний день лета пополнил Захарченко.

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Такую "статистику" на своей странице в Facebook обнародовал офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

По итогам августа в подразделениях российско-террористических войск "лднр" были ликвидированы около 68 оккупантов и около 116 получили ранения различных степеней тяжести,

– привел цифры украинский защитник.

По его информации, в рядах оккупантов были также небоевые потери, в результате которых не стало как минимум 7 боевиков.