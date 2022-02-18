Оглушительное молчание

Главный палач концлагеря, который сидит у вас под замком и рассказывает, как в подвалах Донецка бросают провода на член. И все это происходит не когда-то, а прямо сейчас.

Актуально У войны против Украины должна быть причина: у Кремля их – три

И вот беспрецедентное обострение в мире из-за России. Заседание Совета Безопасности ООН – и ни слова об этом в ответ на спич товарищ Монтян об украинских "фашистах", убивающих "народ Донбасса".

У Украины есть доказательства пыток людей россиянами в "Изоляции", но не говорит об этом на весь мир / Фото с фейсбука Станислава Асеева

Вместо этого – цитата Евтушенко от господина Кислицы, к которому несколько месяцев назад я лично приезжал на встречу в Нью-Йорке по вопросам пыток. И это в то время, когда так важно показать всему миру, чем является Россия и кто здесь на самом деле фашист. И что более грустно – в то время, когда нас действительно все слушают.

Не понимаю... За последние два года вам принесли "Изоляцию" и положили на блюдо. Казалось бы: берите и ешьте. Но даже ложку ко рту поднести не способны…

В "Изоляции" на протяжении 8 лет российские террористы пытают пленников / Фото с фейсбука Станислава Асеева

К теме – блог Казарина о пыточной "Изоляция" в оккупированном Донецке: смотрите видео