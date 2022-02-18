Оглушливе мовчання

Головний кат концтабору, який вже сидить у вас під замком та розповідає, як у підвалах Донецька кидають дроти на член. І все це відбувається не колись, а просто зараз.

Актуально У війни проти України має бути причина: у Кремля їх – три

І ось безпрецедентне загострення в світі через Росію. Засідання Ради Безпеки ООН – і жодного слова про все це у відповідь на спіч товаріщ Монтян про українських "фашистів", які вбивають "народ Донбасу".



Україна має докази катування людей росіянами в "Ізоляції", але не говорить про це на весь світ / Фото з фейсбуку Станіслава Асєєва

Замість цього – цитата Євтушенка від пана Кислиці, до якого декілька місяців тому я особисто приїжджав на зустріч в Нью-Йорку з питань катувань. І це в час, коли так важливо показати всьому світові, чим є Росія й хто тут насправді фашист. І що більш сумно – в час, коли нас дійсно всі слухають.

Не розумію... За останні два роки вам принесли "Ізоляцію" та поклали на блюдо. Здавалось би: беріть та їжте. Але навіть ложку до рота піднести не здатні…



В "Ізоляції" впродовж 8 років російські терористи катують бранців / Фото з фейсбуку Станіслава Асєєва

До теми – блог Казаріна про катівню "Ізоляція" в окупованому Донецьку: дивіться відео