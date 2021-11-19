Сейчас расследование дела продолжается. Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.

Важно За что хотели убить министра Лещенко: в МВД раскрыли детали покушения

Американские дипломаты выразили готовность к сотрудничеству в расследовании дела о покушении на министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко,
– сказал Монастырский.

Он отметил, что американцу и украинке уже объявили о подозрении по 4 статьям:

  • похищение,
  • вымогательство,
  • нанесение тяжких телесных повреждений,
  • покушение на убийство.

Сейчас они находятся в следственном изоляторе. Злоумышленникам грозит пожизненное заключение.

Что известно о покушении на убийство министра

  • 18 ноября Монастырский заявил, что полицейские разоблачили приготовление убийства Лещенко.
  • Причиной этого стал бизнес-конфликт между политиком и американцем еще с 2018 года.
  • Сначала злоумышленник заказал похищение и убийство коллектора, который "выбивал" долги с его партнера. Правоохранители имитировали выполнения заказа.
  • Следующей жертвой назвали Лещенко.
  • 17 ноября заказчик и киллер встретились в ресторане. Именно там они обсудили убийство. Американец заплатил 20 тысяч долларов задатка, после чего их задержали полицейские.