Сейчас расследование дела продолжается. Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.
Важно За что хотели убить министра Лещенко: в МВД раскрыли детали покушения
Американские дипломаты выразили готовность к сотрудничеству в расследовании дела о покушении на министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко,
– сказал Монастырский.
Он отметил, что американцу и украинке уже объявили о подозрении по 4 статьям:
- похищение,
- вымогательство,
- нанесение тяжких телесных повреждений,
- покушение на убийство.
Сейчас они находятся в следственном изоляторе. Злоумышленникам грозит пожизненное заключение.
Что известно о покушении на убийство министра
- 18 ноября Монастырский заявил, что полицейские разоблачили приготовление убийства Лещенко.
- Причиной этого стал бизнес-конфликт между политиком и американцем еще с 2018 года.
- Сначала злоумышленник заказал похищение и убийство коллектора, который "выбивал" долги с его партнера. Правоохранители имитировали выполнения заказа.
- Следующей жертвой назвали Лещенко.
- 17 ноября заказчик и киллер встретились в ресторане. Именно там они обсудили убийство. Американец заплатил 20 тысяч долларов задатка, после чего их задержали полицейские.