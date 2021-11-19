Наразі розслідування справи триває. Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Важливо Через що хотіли вбити міністра Лещенка: в МВС розкрили деталі замаху

Американські дипломати висловили готовність до співпраці у розслідуванні справи щодо замаху на міністра аграрної політики та продовольства Романа Лещенка,
– сказав Монастирський.

Він зазначив, що американцю та українці вже оголосили про підозру за 4 статтями:

  • викрадення,
  • вимагання,
  • завдання тяжких тілесних ушкоджень,
  • замах на вбивство.

Наразі вони перебувають у слідчому ізоляторі. Зловмисникам загрожує довічне ув'язнення.

Що відомо про замах на вбивство міністра

  • 18 листопада Монастирський заявив, що поліцейські викрили готування вбивства Лещенка.
  • Причиною цього став бізнес-конфлікт між політиком та американцем ще з 2018 року.
  • Спершу зловмисник замовив викрадення та вбивство колектора, який "вибивав" борги з його партнера. Правоохоронці імітували "виконання" замовлення.
  • Наступною жертвою назвали Лещенка.
  • 17 листопада замовник та кілер зустрілись в ресторані. Саме там вони обговорили вбивство. Американець заплатив 20 тисяч доларів завдатку, після чого їх затримали поліцейські.