Наразі розслідування справи триває. Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.
Важливо Через що хотіли вбити міністра Лещенка: в МВС розкрили деталі замаху
Американські дипломати висловили готовність до співпраці у розслідуванні справи щодо замаху на міністра аграрної політики та продовольства Романа Лещенка,
– сказав Монастирський.
Він зазначив, що американцю та українці вже оголосили про підозру за 4 статтями:
- викрадення,
- вимагання,
- завдання тяжких тілесних ушкоджень,
- замах на вбивство.
Наразі вони перебувають у слідчому ізоляторі. Зловмисникам загрожує довічне ув'язнення.
Що відомо про замах на вбивство міністра
- 18 листопада Монастирський заявив, що поліцейські викрили готування вбивства Лещенка.
- Причиною цього став бізнес-конфлікт між політиком та американцем ще з 2018 року.
- Спершу зловмисник замовив викрадення та вбивство колектора, який "вибивав" борги з його партнера. Правоохоронці імітували "виконання" замовлення.
- Наступною жертвою назвали Лещенка.
- 17 листопада замовник та кілер зустрілись в ресторані. Саме там вони обговорили вбивство. Американець заплатив 20 тисяч доларів завдатку, після чого їх затримали поліцейські.