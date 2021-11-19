Наразі розслідування справи триває. Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Важливо Через що хотіли вбити міністра Лещенка: в МВС розкрили деталі замаху

Американські дипломати висловили готовність до співпраці у розслідуванні справи щодо замаху на міністра аграрної політики та продовольства Романа Лещенка,

– сказав Монастирський.

Він зазначив, що американцю та українці вже оголосили про підозру за 4 статтями:

викрадення,

вимагання,

завдання тяжких тілесних ушкоджень,

замах на вбивство.

Наразі вони перебувають у слідчому ізоляторі. Зловмисникам загрожує довічне ув'язнення.

Що відомо про замах на вбивство міністра