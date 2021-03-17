В США во вторник, 16 марта, во время стрельбы в 3 спа-салонах азиатского массажа погибли по меньшей мере 8 человек, 4 из них – кореянки. В то же время полиция пока не комментирует возможные мотивы преступления.

Трагедия произошла в Атланте и пригороде.

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Шериф округа Чероки Джей Бейкер рассказали, что подозреваемого задержали за 240 километров на юго-запад от Атланты. Им оказался 21-летний парень – Роберт Аарон Лонг.

Однако пока неизвестно, подозревают ли его в стрельбе во всех салонах.

Правоохранители не исключают, что стрелков может быть несколько, и эти преступления не были связаны между собой.

Сейчас следователи устанавливают мотивы подозреваемого. В то же время Бейкер рассказал, что большая часть погибших – женщины азиатского происхождения.

В частности, пресс-служба Генерального консульства Южной Кореи в Атланте сообщила, что 4 жертвы – корейского происхождения.

Личности погибших пока не раскрывают. В полиции рассказали, что сначала необходимо известить о трагедии близких жертв.