Как отмечают местные телеграм-каналы, неделей ранее к селу Гвардейское подтягивали военную технику, передает 24 Канал. А уже вечером 11 апреля местные жители услышали перестрелку. В ней, как выяснилось позже, участвовали кадыровцы.
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Кадыровцы оцепили село и больницу
По имеющейся информации, к перестрелке якобы причастна группа, ранее совершавшая нападение в Ингушетии. Там она убила сразу троих правоохранителей. После перестрелки задержан житель Чечни. Им оказался Микаил Мошхоев, которого ранили.
Фотографии как участников этой группы / Фото из телеграм-каналов
В то же время сообщали об оцеплении села и больницы кадыровцами. Поздно вечером жителей призывали не покидать своих жилищ, чтобы не подвергать себя опасности.
Это еще не всё. Также производились проверки камер и жителей. Таким образом пытались сделать невозможной утечку видеоматериалов в сеть.
В сеть выложили момент перестрелки в Гвардейском: смотрите видео
Заметим, что за неделю к селу стянули военную технику. Кроме того, расставили посты. Но это еще не все, ведь за 2 дня до перестрелки прибыл в Гвардейское командир Полка полиции специального назначения Замид Чалаев. Интересно, что до этого в деревне он не бывал ни разу.
По имеющейся информации, Чалаев до перестрелки находился в селе Знаменское. Как только она началась, он отправился в Гвардейское.
Больше расскажем о предыдущей перестрелке в Чечне. Она произошла 28 марта поздно вечером.
Напали на участок внутренних дел
- Произошло это вечером 28 марта в Гудермесе. Тогда сообщалось о том, что двое мужчин якобы напали на районное отделение полиции. За ними отправили целую колонну кадыровцев.
- По имеющейся информации, кадыровцы застрелили двух мужчин во время столкновения. Собственно, убили тех, кто якобы совершил нападение. Кадыровцы решили этим не ограничиваться. Они сняли штаны с трупа и снимали это на видео.
- После этого инцидента в Гудермес прибыл сам Рамзан Кадыров. Его сопровождал начальник силового блока Абузейд Висмурадов, а также министр МВД Руслан Алханов.