Как отмечают местные телеграм-каналы, неделей ранее к селу Гвардейское подтягивали военную технику, передает 24 Канал. А уже вечером 11 апреля местные жители услышали перестрелку. В ней, как выяснилось позже, участвовали кадыровцы.

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Кадыровцы оцепили село и больницу

По имеющейся информации, к перестрелке якобы причастна группа, ранее совершавшая нападение в Ингушетии. Там она убила сразу троих правоохранителей. После перестрелки задержан житель Чечни. Им оказался Микаил Мошхоев, которого ранили.



Фотографии как участников этой группы / Фото из телеграм-каналов

В то же время сообщали об оцеплении села и больницы кадыровцами. Поздно вечером жителей призывали не покидать своих жилищ, чтобы не подвергать себя опасности.

Это еще не всё. Также производились проверки камер и жителей. Таким образом пытались сделать невозможной утечку видеоматериалов в сеть.

В сеть выложили момент перестрелки в Гвардейском: смотрите видео

Заметим, что за неделю к селу стянули военную технику. Кроме того, расставили посты. Но это еще не все, ведь за 2 дня до перестрелки прибыл в Гвардейское командир Полка полиции специального назначения Замид Чалаев. Интересно, что до этого в деревне он не бывал ни разу.

По имеющейся информации, Чалаев до перестрелки находился в селе Знаменское. Как только она началась, он отправился в Гвардейское.

Больше расскажем о предыдущей перестрелке в Чечне. Она произошла 28 марта поздно вечером.

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