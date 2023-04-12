Як зазначають місцеві телеграм-канали, тижнем раніше до села Гвардійське стягували військову техніку, передає 24 Канал. А вже ввечері 11 квітня місцеві почули перестрілку. В ній, як з'ясувалося пізніше, брали участь кадирівці.

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Кадирівці оточили село та лікарню

За наявною інформацією, до перестрілки буцімто причетна група, яка раніше здійснювала напад в Інгушетії. Там вона вбила відразу трьох правоохоронців. Після перестрілки затримали мешканця Чечні. Ним виявився Микола Мошхоєв, котрий зазнав поранення.



Фотографії буцімто учасників цієї групи / Фото з телеграм-каналів

Водночас повідомляли про оточення села та лікарні кадирівцями. Пізно ввечері мешканців закликали не покидати своїх осель, щоб не наражати себе на небезпеку.

Це ще не все. Також здійснювалися перевірки камер і мешканців. Таким чином намагалися унеможливити витік відеоматеріалів у мережу.

У мережу виклали момент перестрілки у Гвардійському: дивіться відео

Зауважимо, що за тиждень до того до села стягнули військову техніку. Крім того, розставили пости. Але це ще не все, адже за 2 дні до перестрілки прибув до Гвардійського командир Полку поліції спеціального призначення Замід Чалаєв. Цікаво, що до того в селі він не бував жодного разу.

За наявною інформацією, Чалаєв до перестрілки перебував у селі Знам'янське. Щойно вона почалася, він вирушив до Гвардійського.

Більше розповімо про попередню перестрілку у Чечні. Вона сталася 28 березня пізно ввечері.

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