Российские СМИ сообщали, что нападавших с ружьями было несколько. Одного из них якобы задержали.

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Спецназ "развязал руки"

Впрочем, остальных найти, очевидно, не удалось. И поэтому, чтобы девать куда-то неизрасходованную энергию, российский спецназ начал делать то, что умеет лучше всего – бить гражданских. Так, в сети опубликовали видео, на котором силовики бьют и скручивают журналиста.

Полицейские напали на представителя СМИ: видео соцсети