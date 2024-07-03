Этническая и религиозная напряжение в России растет. Там все чаще фиксируют конфликты с участием мигрантов.

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Стрельба в Москве

Российские СМИ пишут, что мужчина открыл огонь по людям в московском районе Люблино – на Тихорецком бульваре. Произошло это во время драки мигрантов, в которой участвовали около 20 человек. Известно, что есть раненые.

После стрельбы все участники конфликта в Москве разбежались.

Теракты в Дагестане

Отметим, что в конце июня в Махачкале и Дербенте произошла серия терактов. В частности, неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь. Тогда количество жертв достигло 25 человек. Ранения получил 51 человек.

Интересно, что после стрельбы пропагандисты со ссылкой на российских правоохранителей заявили, что главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова задержали. Отмечалось, что его сыновья участвовали в нападении на Махачкалу и Дербент.

ISW пишет, что российская ультранационалистическая риторика частично отталкивает общины меньшинств и мусульманского большинства и порождает вражду, которую салафитские джихадистские группировки могут использовать для вербовки новых членов.